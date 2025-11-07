Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки: ціни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки: ціни
фото з відкритих джерел

Зниження цін стало можливим завдяки різкому збільшенню обсягів пропозиції

Цього тижня на українському ринку вперше за кілька місяців зафіксовано здешевлення огірків. Продавці були змушені знизити відпускні ціни на цей популярний овоч, що стало результатом збільшення пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Наразі оптові ціни на огірки коливаються в діапазоні 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг), що на 17% менше порівняно з попереднім періодом, коли ціни трималися на рівні 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг).

Зниження цін стало можливим завдяки різкому збільшенню обсягів пропозиції, зокрема овочів середньої та низької якості. Водночас, тривале підвищення цін на тепличні огірки негативно позначилося на попиті, що призвело до уповільнення темпів збуту.

Сезон реалізації місцевої продукції вже фактично завершився, а основну частину пропозиції на внутрішньому ринку складають імпортні тепличні овочі.

Прогнозується, що в найближчий час ціни на імпортні огірки продовжать знижуватися через зростання їхньої пропозиції. Враховуючи цей тренд, аналітики відзначають, що тепличні огірки в Україні наразі надходять на ринок на 18% дешевше, ніж на початку листопада минулого року.

До слова, на українських ринках знову змінилися цінники на овочі та фрукти. Морква та буряк подорожчали, тоді як картопля та білокачанна капуста стали трохи доступнішими для споживачів.

Нагадаємо, кореспондент «Главкома» оглянув ціни у столичних супермаркетах на хурму, оскільки вже розпочався сезон на цей фрукт. Покупцям пропонують різні сорти фрукта за акційними та стандартними цінами.

В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки: ціни
В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки: ціни
Молочні продукти в Україні дорожчають: що і скільки коштує
Молочні продукти в Україні дорожчають: що і скільки коштує
50 тис. грн за народження дитини: хто матиме право на виплати з 2026 року
50 тис. грн за народження дитини: хто матиме право на виплати з 2026 року
1500 грн на віртуальний рахунок. Уряд запустив нову програму для вчителів
1500 грн на віртуальний рахунок. Уряд запустив нову програму для вчителів
Де в Україні можна заробити найбільше грошей? Названо регіони та галузі
Де в Україні можна заробити найбільше грошей? Названо регіони та галузі
Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн
Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн

