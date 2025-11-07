В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки: ціни

Зниження цін стало можливим завдяки різкому збільшенню обсягів пропозиції

Цього тижня на українському ринку вперше за кілька місяців зафіксовано здешевлення огірків. Продавці були змушені знизити відпускні ціни на цей популярний овоч, що стало результатом збільшення пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Наразі оптові ціни на огірки коливаються в діапазоні 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг), що на 17% менше порівняно з попереднім періодом, коли ціни трималися на рівні 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг).

Зниження цін стало можливим завдяки різкому збільшенню обсягів пропозиції, зокрема овочів середньої та низької якості. Водночас, тривале підвищення цін на тепличні огірки негативно позначилося на попиті, що призвело до уповільнення темпів збуту.

Сезон реалізації місцевої продукції вже фактично завершився, а основну частину пропозиції на внутрішньому ринку складають імпортні тепличні овочі.

Прогнозується, що в найближчий час ціни на імпортні огірки продовжать знижуватися через зростання їхньої пропозиції. Враховуючи цей тренд, аналітики відзначають, що тепличні огірки в Україні наразі надходять на ринок на 18% дешевше, ніж на початку листопада минулого року.

