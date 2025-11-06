Головна Гроші Особисті фінанси
Де в Україні можна заробити найбільше грошей? Названо регіони та галузі

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька

Рекордні показники зростання медіанної зарплатні фіксували в східних областях України
колаж: glavcom.ua

Середні зарплати в Україні зросли в різних сферах заробітку

Протягом цього року в Україні постійно змінювалися розміри середніх заробітних плат у різних сферах. Зокрема зросла оплата праці в галузях реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу. Однак зарплати інших пропозицій коливалися від зростання до зниження. Такі висновки зробила платформа OLX Робота, повідомляє «Главком».

Де зросли середні зарплати у центральних областях України

Найбільше зростання середньої зарплати спостерігалася в Черкаській області, зокрема це торкнулося сфери реклами та дизайну. У вересня 2025 року зарплата збільшилася там на 138 % до 12,5 тис. грн.

Водночас у Житомирській області зафіксували найбільше сфер, де зросла середня зарплатня з початку 2025 року. Це галузь IT та комп’ютери – до 130 % до 28,8 тис. грн, у сфері культури та мистецтва на 93 % до 15,3 тис. грн, а також у медицині та фармацевтики на 76 % до 30 тис. грн.

Сфера IT у вересні 2025 року, порівняно з січнем цього ж року піднялися на 41 % у Кіровоградській області та в Полтавській області на 33 % до 30 тис. грн. Попри зазначені показники, у Київському регіоні середні зарплати не зросли, а навпаки є меншими за інші області. Однак усе ж таки є певне зростання у вересні, порівняно з початком року. Зокрема в галузі телекомунікацій на 34 % до 27,5 тис. грн, реклами та дизайну на 33 % до 20 тис. грн, та сфері культури й мистецтва на 30 % до 22,5 тис. грн.

Підвищення показників медіанної заробітної плати в західних регіонах

Щодо західних регіонів України, то підвищення середньої зарплати у вересні 2025 з початку року помітили в Івано-Франківській області. Показники зросли у сфері освіти та перекладу на 114 % до 7,5 тис. грн, а також у вакансіях щодо нерухомості на 55 % до 42,5 тис. грн.

Крім цього збільшилася середня зарплата пропозицій у категорії «Початок кар’єри», де кандидати можуть знайти роботу для студентів та людей без досвіду. Ця тенденція спостерігалася в Рівненській області – до 11,8 тис. грн та на 75 % у Чернівецькій – це до 17,5 тис. грн.

Серед західних областей із найвищими середніми зарплатами лідирує Львівська область, однак ці показники помірніші, ніж в інших областях. Тож у Львівській області визначають такі сфери як:

  • Нерухомість +60 % до 60 тис. грн;
  • колл-центри та телекомунікації, +45 % до 27,5 тис. грн;
  • адміністративний персонал / HR, +32 % до 25 тис. грн.

Також середні зарплати зросли на Закарпатті у двох галузях, порівняно з початком 2025 року. Йдеться про підвищення у вакансіях у сфері клінінгу до 10,5 тис. грн та в освіти та перекладу до 13,8 тис. грн.

Аналітика зростання медіанних зарплат у південних та південно східних областях України

Аналітики виокремлюють такі показники – від +35 % до +63 %, у вересні 2025 року, у порівнянні із січнем. Найбільші показники фіксували в Миколаївській області зі зростання +63 % у сфері клінінгу та хатнього персоналу, до 9,6 тис. грн. У Запорізькій області – на 59 % до 17,5 тис. грн. Додатково середнья зарплата зросла у сфері колл-центрів та телекомунікацій у Миколаївській області до 20 тис. грн та в Запорізькій області до 27,5 тис. грн.

Рекордні показники зростання медіанної зарплатні фіксували в східних областях України, а саме в Сумській області на 211 % та на 73 % у Харківській до 13 тис. грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство соціальної політики України анонсувало запуск урядової програми в грудні, у рамках, якої більшість громадян зможуть отримати фінансову допомогу. Ці кошти можна буде витратити на ширший спектр необхідних товарів та послуг, зокрема, на проїзд і ліки.



