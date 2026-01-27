Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих
23 039 українські родини мають власну домівку завдяки «єОселі»
Банки розпочали приймати заявки на пільгові кредити за програмою «єОселя» після поширення її на мобілізованих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.
«З 11 січня житло за програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців. Тепер мобілізовані військові можуть брати іпотеку під 3% річних, так само як і ті, хто служить за контрактом. Банки вже оформлюють перші заявки. Серед тих, хто першим скористався такою можливістю – військовослужбовець Петро Сидоришин, він мобілізувався у 2023 році. Завдяки оновленим умовам Петро разом з дружиною зміг придбати власне житло у Рівному», – йдеться у повідомленні.
Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, встановлено чіткі обмеження на площу житла:
- квартира – до 115,5 кв. м,
- будинок – до 125,5 кв. м.
«Загалом за весь час дії програми 23 039 українські родини мають власну домівку завдяки «єОселі». Програма допомагає українським сімʼям купувати власне житло вдома – в Україні. Пільгові умови діють для всіх військових, поліцейських, вчителів, лікарів, науковців, ветеранів та членів їхній сімей і ВПО. Сума виданих пільгових іпотек – понад 39,7 млрд грн. Зокрема з них 11 185 військовослужбовців змогли придбати житло на вигідних умовах», – наголосила Свириденко.
Дізнатися всі деталі програми і подати заявку на отримання кредиту можна за декілька хвилин у «Дії».
Нагадаємо, мобілізовані українці зможуть отримати іпотеку під 3% річних, як і військові за контрактом. Уряд ухвалив зміни до програми доступного кредитування, які зрівнюють умови для всіх захисників України.
