Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Із 11 січня житло за програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців
фото: glavcom.ua

23 039 українські родини мають власну домівку завдяки «єОселі»

Банки розпочали приймати заявки на пільгові кредити за програмою «єОселя» після поширення її на мобілізованих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«З 11 січня житло за програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців. Тепер мобілізовані військові можуть брати іпотеку під 3% річних, так само як і ті, хто служить за контрактом. Банки вже оформлюють перші заявки. Серед тих, хто першим скористався такою можливістю – військовослужбовець Петро Сидоришин, він мобілізувався у 2023 році. Завдяки оновленим умовам Петро разом з дружиною зміг придбати власне житло у Рівному», – йдеться у повідомленні.

Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, встановлено чіткі обмеження на площу житла:

  • квартира – до 115,5 кв. м,
  • будинок – до 125,5 кв. м.

«Загалом за весь час дії програми 23 039 українські родини мають власну домівку завдяки «єОселі». Програма допомагає українським сімʼям купувати власне житло вдома – в Україні. Пільгові умови діють для всіх військових, поліцейських, вчителів, лікарів, науковців, ветеранів та членів їхній сімей і ВПО. Сума виданих пільгових іпотек – понад 39,7 млрд грн. Зокрема з них 11 185 військовослужбовців змогли придбати житло на вигідних умовах», – наголосила Свириденко.

Дізнатися всі деталі програми і подати заявку на отримання кредиту можна за декілька хвилин у «Дії».

Нагадаємо, мобілізовані українці зможуть отримати іпотеку під 3% річних, як і військові за контрактом. Уряд ухвалив зміни до програми доступного кредитування, які зрівнюють умови для всіх захисників України. 

Читайте також:

Теги: нерухомість Юлія Свириденко військові

