В Україні змінено правила підтвердження стажу: що нового

Трудова книга – це основний документ, який підтверджує стаж до 2004 року

Тепер документи про стаж можуть прийматись в електронному виді з накладенням електронного підпису

В Україні внесли зміни до правил підтвердження стажу для призначення пенсій. Про це повідомляє «Соцпортал».

Так, 27 вересня Кабмін постановою від 27.09.2022 №1058 вніс чергові зміни до власної постанови від 12.08.1993 №637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів».

Документ стосується широкого кола осіб – селян, підприємців, дружин військовослужбовців, засуджених та реабілітованих осіб, працівників, які мають пільговий стаж, людей, які втратили документи через війну і не лише.

При цьому деякі виправлення суто технічні. Наприклад, тепер у Порядку всі словосполучення «трудовий стаж» замінили словосполученням «стаж роботи», проте суть від цього не змінилася. Однак є нововведення, на які справді варто звернути увагу.

Зокрема, до основних змін належить наступне:

Трудова книга – це основний документ, який підтверджує стаж до 2004 року. Це було відомо і раніше, проте тепер чітко прописано у Порядку.

Документи про стаж можуть прийматись в електронному виді з накладенням електронного підпису.

Стаж може підтверджуватись на підставі виписки або довідки, складеної на основі даних, що є в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді повідомили, що період навчання може бути зарахований до трудового стажу, однак лише за певних умов. Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами.