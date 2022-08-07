Головна Техно Авто
search button user button menu button

Ціни на пальне в Україні впали: де знайти найдешевше

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ціни на пальне в Україні впали: де знайти найдешевше
Середня ціна дизельного пального 7 серпня становить 54,28 грн/л
фото з відкритих джерел

Бензин категорії А-95 здешевшав на 15 копійок

Станом на 7 серпня бензин категорії А-95+ здешевшав на 1,11 грн. В середньому його можна придбати на АЗС за 51 грн/л. Про це свідчать дані сайту AutoRia

Бензин категорії А-95 здешевшав на 15 копійок. Його вартість в середньому становить 48,89 грн/л. А от ціни на бензин А-92 підскочили на 29 копійок – до 48,86 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 7 серпня становить 54,28 грн/л. Дизель здешевшав на 11 копійок. Ціни на автогаз в Україні впали на 65 копійок і в середньому по країні становлять 28,15 грн.

Ціни на пальне в Україні впали: де знайти найдешевше фото 1

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

  • Укр-Петроль (48,50 грн);
  • UPG (48,9 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас (49 грн/л);
  • Shell (50,79 грн/л);
  • OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 52,5-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Укр-Петроль, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG (27,42 грн/л), Авіас (27,67 грн/л), Катрал (27,77 грн/л), БРСМ-Нафта (27,87 грн/л).

Нагадаємо, у найближчі місяці дефіциту пального в Україні не очікується. Водночас восени можливі обмеження щодо відпуску бензину на АЗС. 

Читайте також: Криза пального: до чого готуватись та що робити Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За прогнозом експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні.
Мережі АЗС підняли ціни на пальне після рішення НБУ
22 липня, 13:34
Американські водії скоротили купівлю бензину влітку приблизно на 5-10%
Ціни на бензин у США падають другий місяць після рекордного стрибка
4 серпня, 08:06
Казахстан хоче ввести окремі ціни на пальне для іноземців
Казахстан хоче ввести окремі ціни на пальне для іноземців
5 серпня, 15:03

Авто

Ціни на пальне в Україні впали: де знайти найдешевше
Ціни на пальне в Україні впали: де знайти найдешевше
Пустіть без мита євробляху! Українці місяць живуть на кордоні та позиваються проти уряду
Пустіть без мита євробляху! Українці місяць живуть на кордоні та позиваються проти уряду
Почали діяти нові правила отримання посвідчення водія: що змінилося
Почали діяти нові правила отримання посвідчення водія: що змінилося
Відсьогодні закрито пропускний пункт на кордоні з Польщею: деталі
Відсьогодні закрито пропускний пункт на кордоні з Польщею: деталі
Паливна криза: Шмигаль звернувся до власників автомобілів
Паливна криза: Шмигаль звернувся до власників автомобілів
Україну чекає нове пікове навантаження на ринок пального – експерт
Україну чекає нове пікове навантаження на ринок пального – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Маляр розповіла, як коментарі «військових експертів» нашкодили ЗСУ
29K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
17K
«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися
17K
Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти постачання Україні зброї, – розвідка
14K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
14K
7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Вчора, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Вчора, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Вчора, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Вчора, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту