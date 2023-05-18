Показник використання євро в міжнародних платежах упав до трирічного мінімуму

Показник використання євро для міжнародних платежів впав до найнижчого за останні декілька років

У квітні 2023 року використання євро в міжнародних платежах упало до трирічного мінімуму, оскільки частка долара США збільшилась. Про це інформує Bloomberg.

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За даними SWIFT, євро втратило частину своєї популярності для транскордонних платежів. У квітні його частка склала 31,74%, а долара – 42,71%. Долар зміцнів до 41,74% після проблем у деяких американських та швейцарських банках. Євро все ще друга валюта у світі для платежів по SWIFT.

фото: Bloomberg

«Частка долара продовжувала зростати після краху кількох американських кредиторів і побоювань навколо швейцарської Credit Suisse Group AG, що зрештою призвело до її придбання UBS Group AG. Навіть після останнього падіння, євро все ще займає друге місце у світі за платежами по SWIFT», – пояснює відомство.

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Британський фунт мав 6,58%, китайський юань – 2,29%, канадський долар – 2,20%. Частка єни у платежах зменшилася після стрибка у березні. За даними звіту, у квітні вона була 3,51%, а у березні – 4,78%.

фото: Bloomberg

Нагадаємо, в межах розробки Стратегії валютної лібералізації Національний банк України розглядає можливість послаблення обмежень на здійснення транскордонних переказів та виплати відсотків по єврооблігаціях.

Відповідно до нього, зараз Національний банк розуміє, що валютні обмеження виконують, але поступово вичерпують свою функцію, а макроекономічна ситуація в країні стабілізується. Через це регулятор активно працює над розробкою Стратегії валютної лібералізації.

До слова, середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривні за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 грн, але нижче від бюджетного прогнозу. Про це повідомляє World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.