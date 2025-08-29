Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості
Все більше покупців житла просять «тестувати» нерухомість перш ніж укладати угоду
фото:stock.adobe.com

Все більше покупців житла наполягають на ночівлі у будинку перед покупкою нерухомості

У США набирає популярності незвичайна практика: потенційні покупці елітної нерухомості все частіше просять пожити в будинку, перш ніж укласти угоду. Цей «тест-драйв» житла, який може тривати від однієї ночі до кількох місяців, допомагає перевірити всі нюанси та уникнути помилок. Про це пише «Главком» із посиланням на  New York Post. 

Мільйонні угоди та неочікувані заробітки

Тренд розпочався з ринку елітної нерухомості. Один бізнесмен із Каліфорнії вирішив здати в оренду свій маєток площею 1030 кв. м вартістю $60,2 млн. Пара орендувала його на два місяці за $250 тис. на місяць, щоб оцінити простір та інфраструктуру. У підсумку вони відмовилися від покупки, але власник заробив пів мільйона доларів на «тест-драйві».

Такий підхід дозволяє перевірити все: від роботи техніки до рівня шуму вночі. Як розповів один рієлтор, потенційний покупець, який провів ніч у будинку за $14,6 млн y у Голлівуді, відмовився від угоди, зрозумівши, що котедж занадто великий для нього. 

Тест-драйв для кожного

Ця практика поширюється і на менш дорогі об'єкти. Наприклад, в американській сільській місцевості пара змогла безкоштовно провести ніч у порожньому будинку за $600 тис., щоб вирішити, чи підходить їм заміське життя. Такий досвід допоміг їм ухвалити правильне рішення. Навіть у Техасі пенсіонерка, яка продавала будинок, дозволила потенційним покупцям пожити там на вихідних, завдяки чому вони «закохалися» в місце, але зрештою відмовилися від угоди через високу вартість ремонту.

Новий тренд показує, що покупці готові йти на додаткові витрати, щоб уникнути помилок при купівлі нерухомості, адже такі дрібниці, як комфорт, рівень шуму і зручність, можуть виявитися вирішальними.

До слова, представники покоління Z, або так званих зумерів відмовляються від орендованого житла на користь готелів. За їхніми словами, проживання в готелі набагато вигідніше за оренду, а також дає більше додаткових переваг.

Читайте також:

Теги: житло нерухомість будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Японці пропонують новий тип будинків надрукованих на 3D-принтері
Японія навчилася будувати міцні будинки із вапна і бруду
29 липня, 18:25
Найбільших руйнувань зазнали Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони столиці.
Атака на Київ: хвіст однієї з російських ракет залетів у квартиру багатоповерхівки (фото)
31 липня, 12:18
У ніч на 31 липня 2025 року російські терористі вчергове обстріляли Київ
Унаслідок нічного обстрілу величезна діра з’явилася у будинку в Солом'янському районі Києва
31 липня, 13:22
«Київгаз» просить мешканців зберігати спокій
Внаслідок нічного обстрілу 21 будинок у Києві залишився без газу
31 липня, 16:59
Роману Москаленку було 39 років. Він майже дев'ять років працював у медичному центрі «Добробут»
Під час російської атаки по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко
1 серпня, 12:46
Конфлікт стався після того, як власниця кав'ярні Monstera Coffee разом із відвідувачами попросила чоловіка вимкнути російську музику
На Лук’янівці чоловік з вікна будинку глумився над військовим, який втратив ноги
14 серпня, 13:08
Дехто має сплачувати податок за «зайву» площу
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
22 серпня, 06:30
Військовослужбовець із Вінниці Михайло Савчук дивиться на зруйнований будинок.
Доки військовий лікувався після поранення, невідомі знесли його будинок
24 серпня, 20:15
Для орендарівжитла та девелоперів зміниться правила у Польщі
Оренда житла в Польщі: що потрібно знати про нові правила
26 серпня, 10:24

Соціум

«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості
«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості
У Туреччині почалися страйки в готелях
У Туреччині почалися страйки в готелях
Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь
Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь
Влада Туркменістану наказала артистам схуднути до дня незалежності
Влада Туркменістану наказала артистам схуднути до дня незалежності
Лукашенко зібрав урожай у подарунок Путіну і Сі Цзіньпіну
Лукашенко зібрав урожай у подарунок Путіну і Сі Цзіньпіну
Безпілотники атакували місто Орел у Росії
Безпілотники атакували місто Орел у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
6062
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4000
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву
3249
Путін організовує Україні оперативне оточення

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua