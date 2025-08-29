«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості

Все більше покупців житла наполягають на ночівлі у будинку перед покупкою нерухомості

У США набирає популярності незвичайна практика: потенційні покупці елітної нерухомості все частіше просять пожити в будинку, перш ніж укласти угоду. Цей «тест-драйв» житла, який може тривати від однієї ночі до кількох місяців, допомагає перевірити всі нюанси та уникнути помилок. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Мільйонні угоди та неочікувані заробітки

Тренд розпочався з ринку елітної нерухомості. Один бізнесмен із Каліфорнії вирішив здати в оренду свій маєток площею 1030 кв. м вартістю $60,2 млн. Пара орендувала його на два місяці за $250 тис. на місяць, щоб оцінити простір та інфраструктуру. У підсумку вони відмовилися від покупки, але власник заробив пів мільйона доларів на «тест-драйві».

Такий підхід дозволяє перевірити все: від роботи техніки до рівня шуму вночі. Як розповів один рієлтор, потенційний покупець, який провів ніч у будинку за $14,6 млн y у Голлівуді, відмовився від угоди, зрозумівши, що котедж занадто великий для нього.

Тест-драйв для кожного

Ця практика поширюється і на менш дорогі об'єкти. Наприклад, в американській сільській місцевості пара змогла безкоштовно провести ніч у порожньому будинку за $600 тис., щоб вирішити, чи підходить їм заміське життя. Такий досвід допоміг їм ухвалити правильне рішення. Навіть у Техасі пенсіонерка, яка продавала будинок, дозволила потенційним покупцям пожити там на вихідних, завдяки чому вони «закохалися» в місце, але зрештою відмовилися від угоди через високу вартість ремонту.

Новий тренд показує, що покупці готові йти на додаткові витрати, щоб уникнути помилок при купівлі нерухомості, адже такі дрібниці, як комфорт, рівень шуму і зручність, можуть виявитися вирішальними.

До слова, представники покоління Z, або так званих зумерів відмовляються від орендованого житла на користь готелів. За їхніми словами, проживання в готелі набагато вигідніше за оренду, а також дає більше додаткових переваг.