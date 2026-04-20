Зеленський оцінив стан енергетики перед новим опалювальним сезоном

Зеленський заявив про проблеми з підготовкою до зими в регіонах

Президент заявив про сотні об’єктів у роботі та попередив, що не всі регіони виконують завдання

Президент України Володимир Зеленський заявив про масштабну перевірку підготовки енергетичної та критичної інфраструктури до наступного опалювального сезону та наголосив на необхідності посилення захисту об’єктів. Про це повідомляє «Главком».

Зеленський: Сьогодні найголовніше – з усіма регіонами та з урядовцями ми перевіряємо роботу з об'єктами енергетики та інфраструктури. Це обʼєкти, критичні для проходження зими і які на наступний опалювальний сезон мають бути повністю функціональні та надійно захищені.



«Сьогодні найголовніше з усіма регіонами та з урядовцями ми перевіряємо роботу з об'єктами енергетики та інфраструктури. Це об'єкти критичні для проходження зими, які на наступний опалювальний сезон мають бути повністю функціональні та надійно захищені», – зазначив він.

За словами президента, Україна вже пройшла складну зиму, однак прогноз на наступний сезон залишається невизначеним.

«Ніхто зараз не скаже, якою буде ситуація наступної зими. Ми надіємося, що дипломатія спрацює, але повинні бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій», – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що для кожного регіону визначено об’єкти, які потребують першочергового відновлення та посиленого захисту. Графіки виконання вже затверджені, а відповідальність покладена на всі рівні влади. Зеленський також повідомив, що наразі триває робота над понад 400 новими об’єктами, ще сотні потребують додаткового відновлення після російських ударів.

Окремо президент зупинився на питаннях протидії повітряним атакам. Він провів нараду з військовим керівництвом щодо боротьби з дронами, зокрема «шахедами». «Обсяг виробництва перехоплювачів в країні має бути достатнім для тих запитів, які у нас є», – зазначив він.

Йдеться про посилення захисту в регіонах, де загроза атак залишається найвищою, зокрема на півночі, сході та півдні країни. Президент також заявив про активізацію дипломатичної роботи з Європейським Союзом для розблокування пакетів допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії.

«Відсутність нових санкційних кроків деморалізує захисників об'єднаної Європи і налаштовує Росію продовжувати цю війну», – підкреслив він.

Крім того, Зеленський повідомив про рішення у справі стрілянини в Києві. За його словами, двом патрульним поліцейським вже оголосили підозру через те, що вони не зупинили нападника. «Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли», – заявив президент.

Він наголосив на необхідності перегляду протоколів реагування в поліції та посилення відповідальності правоохоронців. За словами глави держави, підготовка до зими, посилення оборони та дипломатична робота залишаються ключовими завданнями на найближчий період.

Раніше Зеленський провів спеціальну нараду з керівництвом усіх регіонів за участі прем’єр-міністра Юлії Свириденко та урядовців. Основну увагу приділили підготовці до наступного опалювального сезону – насамперед у контексті безпеки.