Чого має вимагати Україна, щоб підписати угоду з РФ: версія The Hill 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Чого має вимагати Україна, щоб підписати угоду з РФ: версія The Hill 
На Алясці відбудеться саміт лідерів РФ та США
фото з відкритих джерел

The Hill описало чотири обов'язкових пункти, на яких має наполягати Україна

Видання The Hill описало ключові вимоги України, які вона має представити для підписання потенційної мирної угоди з Росією. За версією видання, ці принципи мають бути обов'язково виконаними у разі, якщо Україна розглядатиме угоду про передачу тимчасово окупованих територій, передає «Главком».

«Ці положення не зроблять втрату територій безболісною, але вони можуть дати Україні безпечне майбутнє в європейській сфері та перепочинок для відновлення.

Ці поступки буде важко отримати від Путіна, але саме в цьому суть переговорів. Трампу та його команді потрібно прийти озброєними пряником та дуже важким батогом», – йдеться у повідомленні.

Пункти, які описує The Hill:

1. Членство в ЄС:

«Прискорений вступ України до Європейського Союзу забезпечить їй надійний економічний та політичний опорний пункт на Заході, навіть без членства в НАТО.

Брюссель неминуче звернеться до свого процесу та заявить про необхідність реформ, особливо щодо боротьби з корупцією, але події випередили бюрократію.

Україна заслужила право на повну інтеграцію в Європу. Трамп може змусити європейців силою здійснити це»

2. Репарації за руйнування:

«Росія має бути зобов'язана сплачувати, прямо чи опосередковано, за відбудову міст, доріг та енергетичної інфраструктури України.

Це моральна та практична необхідність, враховуючи оціночну вартість реконструкції в півтрильйона доларів протягом наступного десятиліття.

Заморожені російські кошти, які оцінюються в понад $300 млрд, можуть бути використані для цього».

3. Повернення викрадених цивільних осіб та полонених:

«Безпечне повернення тисяч українців, включаючи дітей та політичних ув'язнених, яких, як вважається, взяли під варту росіяни з початку війни, має бути безперечним».

4. Обов'язкова угода про ненапад:

«Вторгнення Росії підірвало довіру в усьому регіоні. Будь-яке врегулювання має включати офіційне зобов'язання, з механізмами перевірки, що Москва більше не нападатиме на Україну та не підриватиме її суверенітет таємними засобами.

Враховуючи втручання Росії в останні десятиліття у справи Молдови, Грузії та інших колишніх радянських республік, окрім України, ця гарантія має бути широкою та підкріпленою юридично обов'язковими наслідками».

Нагадаємо, у матеріалі «Главкома» ««Трамп вирішив поставити крапку». Чому Аляска?» розповідається, що 15 серпня на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Останній натякнув, що готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях, проте не бажає поступатися вже захопленими територіями, які забезпечують Росії сухопутний коридор до окупованого Криму.

