РФ повністю виводить з обігу Visa та Mastercard

До 2028 року в Росії планують примусово позбутися карток світових платіжних гігантів

Російська фінансова система, схоже, входить у круте піке ізоляції. Держава-агресор офіційно визнала неспроможність підтримувати функціонування карток провідних міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Медузу».

Так, російська «Національна система платіжних карток» (НСПК), яка забезпечує проведення транзакцій всередині країни, оголосила курс на їхнє повне та примусове виведення з обігу. Фактично російська влада робить черговий крок до повної заміни міжнародних фінансових інструментів на внутрішню платіжну систему «Мир».

При цьому, аби не викликати паніку серед населення, російська влада вирішила діяти методом фінансового тиску на власні ж банки. В Росії вирішили, що НСПК буде планомірно знижувати ставки міжбанківської винагороди (інтерчейндж) для карток міжнародних платіжних систем - тобто виплати, які банк, що випустив картку покупця, отримує від банку продавця.

А так як інтерчейндж є одним із джерел доходів банків, що випускають платіжні картки, то після обнулення цієї ставки фінансовим установам стане економічно невигідно підтримувати старі картки міжнародних платіжних систем. У результаті вони поступово зникатимуть з обігу без формальної заборони з боку держави.

План ліквідації розрахований на два етапи:

з початку 2027 року ставку інтерчейнджу буде примусово знижено до критичного 1%;

з початку 2028 року її збираються повністю обнулити.

За таких умов жодному російському банку утримувати Visa та Mastercard стане економічно невигідно. Цей крок автоматично знищить будь-які програми лояльності, кешбеки та кредитні проєкти, які хоч якось тримали ці картки на плаву.

Експерти в галузі фінансів кажуть, що росіян таким чином безальтернативно заженуть у внутрішнє платіжне «гетто» – систему «Мир», яка через міжнародні санкції перетворилася на токсичний пластик, непотрібний за межами РФ.

Чому Visa та Mastercard досі працювали в Росії

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та офіційного виходу світових гігантів Visa та Mastercard з російського ринку у березні 2022 року, Кремль тривалий час намагався створити ілюзію стабільності.

Річ у тім, що ще до початку великої війни всі внутрішні операції за банківськими картками в Росії були переведені під контроль НСПК. Завдяки цьому картки Visa та Mastercard російських банків продовжили працювати всередині країни, хоча втратили можливість здійснювати міжнародні платежі та розрахунки за кордоном.

Внутрішні операції штучно проганяли через локальну систему НСПК, а самі картки поспіхом оголосили «безстроковими». Проте ресурс цієї фінансової махінації вичерпано: з 1 січня 2025 року на чіпах цих карток масово закінчилися міжнародні сертифікати безпеки.

З цієї причини восени 2025 року очільник НСПК Дмитро Дубинін вимагав обмежити використання таких карток через високі ризики збоїв, вразливостей та шахрайства. І хоча Центробанк РФ тоді намагався заспокоїти ринок обіцянками «уникати різких кроків», у середині 2026 року стало очевидно - технологічний ресурс окупантів вичерпано остаточно, і картки стають небезпечними для використання.

Росіяни масово тікають із банків

Новина про ліквідацію залишків міжнародних карток лягає на вже підірвану довіру росіян до власної фінансової системи. На тлі постійних обмежень, жорсткого валютного контролю та регулярних масштабних проблем із мобільним інтернетом у РФ фіксують тотальне повернення до готівки.

Статистика фінансового колапсу вражає:

лише за один місяць росіяни зняли з банківських карток та депозитів понад 19,7 млрд доларів;

назад у банківську систему повернулося лише 5,8 млрд доларів;

чистий відтік грошей із системи склав рекордні 13,9 млрд доларів.

Паралельно з цим російський ринок остаточно залишають великі іноземні фінансові структури, які ще підтримували залишки системних процесів. Зокрема, американський Сitibank, який стабільно входив до ТОП-20 найбільших банків країни-агресорки за обсягом активів, повністю згорнув свій бізнес у РФ.

Таким чином, повна ліквідація Visa та Mastercard у Росії – це не просто зміна платіжних звичок, а свідчення, що західні санкції продовжують планомірно відрізати РФ від цивілізованого світу, заганяючи її в глибоке технологічне середньовіччя.

Нагадаємо, що попри заяви Кремля про успіхи на фронті, Росія дедалі більше стикається зі стратегічними проблемами у війні проти України. Австралійський генерал-майор у відставці та військовий експерт Мік Раян назвав п’ять ключових напрямків, де, на його думку, режим Володимира Путіна вже зазнав поразки. Йдеться не лише про військову сферу, а й про економіку, промисловість, моральний стан суспільства та міжнародний вплив Росії.