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Путін запустив «друкарський станок». Російський економіст розкрив приховану схему

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Путін запустив «друкарський станок». Російський економіст розкрив приховану схему
Владислав Іноземцев вважає, що російська влада до кінця 2026 року піде на суттєву девальвацію рубля
фото з російських джерел

Іноземцев: «Побутова інфляція буде ще більшою: вище 15% – цього року і вище 20% – наступного»

Російська влада, окрім нарощування державних запозичень, фактично вдалася до прихованої емісії грошей для фінансування бюджетного дефіциту. Такий механізм в інтерв’ю «Главкому» описав російський економіст та опозиціонер Владислав Іноземцев.

За його словами, формально Центральний банк РФ не кредитує уряд напряму, як це відбувалося на початку 1990-х років. Натомість використовується інша схема.

«Наразі уряд продає банкам свої облігації федеральної позики (ОФЗ) нібито на ринкових умовах. Банки купують їх на аукціоні, а того ж чи наступного дня закладають ці папери в Центробанк і отримують під них гроші через операцію репо. Формально власниками боргу виступають комерційні банки, а фактично – сам Центробанк», – зазначив Іноземцев.

Економіст пояснив, що завдяки такому механізму реальна вартість запозичень для бюджету є значно нижчою, ніж здається на перший погляд.

«Коли держава платить за облігаціями начебто високі відсотки у 14-15% річних, значна частина цих грошей повертається до бюджету. За законом, 75% прибутку Центробанку перераховується державі. Тому реальна вартість такого запозичення для бюджету є набагато нижчою – приблизно 7-8%, а не 15%», – зауважив експерт.

Іноземцев звернув увагу на масштабні розміщення ОФЗ, які, на його думку, свідчать про використання саме такої схеми. Він нагадав, що зазвичай Мінфін РФ щотижня розміщує папери на 300-400 млрд рублів, однак у листопаді минулого року за один день продав ОФЗ на 1,8 трлн рублів.

«Очевидно, що ринок не міг купити такий обсяг, і це було зайвим підтвердженням махлювання – облігації були формально продані банкам, а ті відразу перекредитувалися через Центробанк. І, думаю, ця прихована емісія тільки наростатиме – є оцінки, що цього року її обсяг може становити до 7 трлн рублів», – прогнозує Іноземцев.

На його думку, наслідком такої політики стане прискорення інфляції, незважаючи на жорстку монетарну політику Центробанку РФ.

Економіст прогнозує, що до кінця року та у 2027 році інфляція прискориться через приховану емісію, зростання бюджетного дефіциту та державних витрат. Також Іноземцев вважає, що російська влада до кінця року піде на суттєву девальвацію рубля: «Вже зараз на готівковому ринку за долар дають до 80 руб. А до кінця року-початку наступного, думаю, долар буде вище за 90 руб., а, може, навіть ближче до 100 руб. До кінця року ставлю на інфляцію на два пункти більше, ніж у попередньому (5,6% – в 2025 році – «Главком»). А в 2027-му – вже ближче до 12-13%. Побутова інфляція буде ще більшою: вище 15% – цього року і вище 20% – наступного».

Нагадаємо, що близько 70% фінансування військово-промислового комплексу та ведення війни для РФ забезпечують доходи від продажу нафти й газу.

До слова, попри погіршення економічної ситуації в Росії та на окупованих українських територіях, Кремль не демонструє готовності згортати війну. Причина, на думку Владислава Іноземцева, полягає в тому, що Володимир Путін більше не керується економічною логікою під час ухвалення рішень. 

Раніше Владислав Іноземцев заявив, що паливна криза сама по собі не здатна суттєво послабити російську армію. На його думку, значно ефективніше впливають удари по логістичних маршрутах, базах постачання та нафтовій інфраструктурі, відновлення якої потребує тривалого часу.

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Теги: інфляція росія економіка банк росіяни

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