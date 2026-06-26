«Метінвест» залучив понад 1 млрд грн європейських інвестицій на будівництво сонячних електростанцій

«Метінвест» Ахметова залучив понад мільярд грн європейських інвестицій на встановлення сонячних електростанцій потужністю 37 МВт

Група «Метінвест» залучила 20 млн євро (понад 1 млрд грн) фінансування від Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР) для реалізації проєктів у сфері енергетичної стійкості. Кошти спрямують насамперед на будівництво перших сонячних електростанцій загальною потужністю 37 МВт на підприємствах компанії в Україні. Кредитну угоду строком на сім років підписали під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську. У церемонії взяв участь міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

У компанії зазначають, що фінансування дозволить зміцнити енергетичну стійкість виробничих майданчиків, підтримати критично важливу енергетичну інфраструктуру та скоротити вуглецевий слід підприємств.

Генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков наголосив: нова угода є підтвердженням довіри міжнародних фінансових партнерів до довгострокової стратегії компанії. За його словами, залучені кошти дадуть змогу модернізувати виробничі потужності, розвивати проєкти у сфері відновлюваної енергетики та посилювати промисловий потенціал України.

Президент Чорноморського банку торгівлі та розвитку Серхат Кьоксал зазначив, що банк продовжує підтримувати українські компанії, які демонструють стійкість в умовах війни. За його словами, нове фінансування сприятиме зміцненню промислового виробництва, енергетичної безпеки та економічному відновленню України. Він також відзначив співпрацю банку з Японським банком міжнародного співробітництва (JBIC), спрямовану на підтримку українських проєктів.

Нова кредитна угода стала продовженням співпраці «Метінвесту» з ЧБТР, яка триває з 2020 року. Раніше сторони реалізували інвестиційні проєкти та програму фінансування оборотного капіталу, а нинішній кредит став черговим етапом розвитку партнерства між компанією та міжнародною фінансовою установою.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним із найбільших інвесторів та експортерів України. Від початку повномасштабного вторгнення компанія вклала у розвиток підприємств майже 40 млрд грн, за підсумками 2025 року забезпечила понад 150 млрд грн експортної виручки, а на підтримку Сил оборони України в межах ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» спрямувала вже понад 7,3 млрд грн. Також компанія лишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.