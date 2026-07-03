Нацбанк запропонував нові правила банківської таємниці: кого торкнуться зміни

Нацбанк виніс на громадське обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок розкриття банківської таємниці

Нові правила насамперед стосуватимуться боржників, а не всіх клієнтів банків

Національний банк України пропонує оновити правила доступу до інформації, що становить банківську таємницю. Водночас для більшості українців рівень конфіденційності не зміниться. Як інформує «Главком», про це заявив президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов у коментарі rbc.ua.

За словами Наумова, зміни насамперед стосуватимуться боржників, а не всіх клієнтів банків.

«Для пересічного клієнта банк не почне передавати всю інформацію про всіх клієнтів. Для більшості громадян і бізнесу щоденних змін не буде», – наголосив Наумов.

Він пояснив, що після набрання чинності новими нормами державні та приватні виконавці зможуть отримувати більше інформації про рахунки осіб, внесених до Єдиного реєстру боржників. Зокрема, йтиметься про види рахунків, строки депозитних договорів, а в окремих випадках – про кредитну заборгованість. Крім того, арешт зможуть накладати не лише на банківські рахунки, а й на електронні гаманці.

Також проєкт передбачає автоматичне зняття арешту з рахунків після повного погашення невеликих боргів та розширення можливостей НБУ отримувати від банків інформацію, що містить банківську таємницю.

Окремо проєкт передбачає розширення можливостей самого Нацбанку щодо отримання інформації, яка містить банківську таємницю, від банків. Як пояснив Наумов, це має зробити наглядові процедури більш гнучкими, однак доступ до таких даних повинен залишатися чітко регламентованим.

Запропоновані зміни винесено на громадське обговорення. Вони мають привести нормативну базу у відповідність до закону про цифровізацію виконавчого провадження, який повністю набуде чинності у жовтні 2026 року.

Нагадаємо, наприкінці червня 2026 року Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок розкриття банківської таємниці, таємниці надавачів платіжних послуг, фінансової та страхової таємниці.