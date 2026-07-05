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РФ вдарила по будинку в Запоріжжі: серед поранених – дитина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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РФ вдарила по будинку в Запоріжжі: серед поранених – дитина
Наслідки удару по багатоквартирному будинку в Запоріжжі
фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Федоров: зруйновано стіну будинку з першого по п'ятий поверх

Сьогодні, 5 липня, Росія завдала щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю, один з них поцілив у житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. 

«Внаслідок ворожого удару зруйновано стіну багатоповерхового будинку з першого по п'ятий поверх. Також пошкоджено вікна та припарковані поруч автомобілі», – написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки удару:

  • зруйнована стіна багатоповерхівки – від першого до п'ятого поверху;
  • вибиті вікна у квартирах постраждалого будинку та сусідніх під'їздах;
  • пошкоджені кілька автомобілів, які стояли поблизу.
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фото: Запорізька ОВА

За уточненими даними, травмовано трьох людей, серед них – одна дитина. Спершу Федоров повідомляв лише про одного постраждалого, однак кількість поранених зросла в міру надходження інформації з місця удару. Медики оглядають потерпілих, стан кожного з них уточнюється. Наразі невідомо, чи знадобилася комусь із постраждалих госпіталізація, чи допомогу надали на місці.

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Крім житлової забудови, атака зачепила й критичну інфраструктуру міста. Про пошкодження відповідних об'єктів Федоров повідомив окремо, не деталізуючи, які саме потужності постраждали і чи є перебої з електро- або водопостачанням у постраждалому районі.

Атаці передували попередження про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб (КАБ), а також ударних безпілотників, які очільник ОВА оприлюднив ще напередодні. Зрештою небезпека матеріалізувалася – по місту пролунала серія вибухів, і мешканці кількох районів провели ніч у прихистках.

На місцях влучань працюють комунальні та екстрені служби: вибиті вікна демонтують і закривають плитами, розбирають пошкоджені конструкції будинку. Запоріжжя, яке межує з лінією фронту, потерпає від обстрілів практично щодня – окупанти регулярно застосовують по місту дрони, керовані авіабомби та артилерію.

Нагадаємо, упродовж доби 2 липня росіяни завдали понад 900 ударів по Запорізькій області – тоді також постраждали цивільні, а армія РФ атакувала обласний центр ракетами, авіабомбами та дронами. До слова, 3 липня ворог уже бив керованими авіабомбами по житловому кварталу Запоріжжя – тоді снаряд влучив у двоповерховий будинок, а під завалами могли перебувати люди.

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Теги: Запоріжжя росіяни ворог Іван Федоров небезпека будинок армія окупанти росія дитина

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