РФ вдарила по будинку в Запоріжжі: серед поранених – дитина

Федоров: зруйновано стіну будинку з першого по п'ятий поверх

Сьогодні, 5 липня, Росія завдала щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю, один з них поцілив у житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

«Внаслідок ворожого удару зруйновано стіну багатоповерхового будинку з першого по п'ятий поверх. Також пошкоджено вікна та припарковані поруч автомобілі», – написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки удару:

зруйнована стіна багатоповерхівки – від першого до п'ятого поверху;

вибиті вікна у квартирах постраждалого будинку та сусідніх під'їздах;

пошкоджені кілька автомобілів, які стояли поблизу.

6 фото На весь екран









фото: Запорізька ОВА

За уточненими даними, травмовано трьох людей, серед них – одна дитина. Спершу Федоров повідомляв лише про одного постраждалого, однак кількість поранених зросла в міру надходження інформації з місця удару. Медики оглядають потерпілих, стан кожного з них уточнюється. Наразі невідомо, чи знадобилася комусь із постраждалих госпіталізація, чи допомогу надали на місці.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Крім житлової забудови, атака зачепила й критичну інфраструктуру міста. Про пошкодження відповідних об'єктів Федоров повідомив окремо, не деталізуючи, які саме потужності постраждали і чи є перебої з електро- або водопостачанням у постраждалому районі.

Атаці передували попередження про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб (КАБ), а також ударних безпілотників, які очільник ОВА оприлюднив ще напередодні. Зрештою небезпека матеріалізувалася – по місту пролунала серія вибухів, і мешканці кількох районів провели ніч у прихистках.

На місцях влучань працюють комунальні та екстрені служби: вибиті вікна демонтують і закривають плитами, розбирають пошкоджені конструкції будинку. Запоріжжя, яке межує з лінією фронту, потерпає від обстрілів практично щодня – окупанти регулярно застосовують по місту дрони, керовані авіабомби та артилерію.

Нагадаємо, упродовж доби 2 липня росіяни завдали понад 900 ударів по Запорізькій області – тоді також постраждали цивільні, а армія РФ атакувала обласний центр ракетами, авіабомбами та дронами. До слова, 3 липня ворог уже бив керованими авіабомбами по житловому кварталу Запоріжжя – тоді снаряд влучив у двоповерховий будинок, а під завалами могли перебувати люди.