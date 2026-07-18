На Буковині восьмирічного хлопчика, який утік із дому, знайдено мертвим

За словами батьків, хлопчик мав особливості розвитку – розлади аутистичного спектра

У Чернівцях знайшли мертвим восьмирічного хлопчика Ігоря Лопанчука. Напередодні він пішов із дому та не повернувся. Тіло виявили у річці Прут. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Чернівецькій області.

Хлопчик зник у ніч на 17 липня. За словами матері, близько 02:40 він самостійно вийшов із дому та не повернувся.

Дитину шукали співробітники поліції Буковини, Національної гвардії України, рятувальники, кінологи, волонтери та небайдужі громадяни. Залучили і водолазів, адже біля берега Прута знайшли взуття дитини.

Близько обіду 18 липня стало відомо, що тіло дитини знайшли в річці.

За словами батьків, хлопчик мав особливості розвитку – розлади аутистичного спектра.

Нагадаємо, у Чернівецькій області постане перед судом 36-річна мешканка міста Кіцмань. Жінку звинувачують у злісному невиконанні батьківських обов'язків та завідомому залишенні в небезпеці власного 11-річного сина з інвалідністю, що призвело до його смерті.

Також в Ізмаїлі, що на Одещині, у шафі померлої жінки виявили мертве немовля, загорнуте в пакет. За попередніми даними, дитина померла ще в утробі матері.