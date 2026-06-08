Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, навіщо писав відкритого листа Путіну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, навіщо писав відкритого листа Путіну
Президент України готовий зустрітися з Путіним – але лише за умови реального діалогу
скріншот із інтерв'ю Sky News

Відкритий формат змушує Кремль дати публічну відповідь – президент України

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому звернувся до Путіна саме відкритим листом, а не приватним посланням – публічний формат зобов'язує Кремль реагувати і підвищує шанси на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю президента виданню Sky News.

Чому відкритий, а не приватний лист

Зеленський пояснив: він не був певен, що Путін узагалі прочитає звичайне послання. Натомість відкритий формат змушує Кремль публічно відповісти на питання, важливі для суспільства.

Президент також наголосив, що відкрита форма важлива – вона демонструє реальний стан справ. За його словами, російське суспільство живе у «фантастичному світі», де держава ретельно приховує від громадян власну агресивну війну.

«У Росії закрили інтернет і заблокували багато різних речей. Через це Україна має вкрай обмежені можливості напряму донести свої сигнали до громадян і влади Росії», – пояснив Зеленський.

Що Зеленський запропонував у листі

4 червня Офіс президента оприлюднив відкрите звернення до Путіна. У ньому Зеленський запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, оголосити перемир'я на час переговорів та здійснити масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Президент підтвердив повну готовність зустрітися з Путіним – але лише за умови, що той справді налаштований на реальне припинення вогню, а не на імітацію діалогу.

Як відреагував Путін

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) Путін назвав лист «хамським» і заявив, що він написаний, «аби зустріч лідерів була неможливою». Окремо диктатор прокоментував абзац про свій вік: «Головне не вік, а дієздатність». Путін також заявив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але «поки не бачить у цьому сенсу», і наголосив, що для початку переговорів немає потреби у перемир'ї.

У відповідь Зеленський назвав реакцію Путіна «слабкою» і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси.

Позиція Кремля і Лаврова

Речник Путіна Дмитро Пєсков відкинув можливість переговорів у третіх країнах і знову висунув ультиматум: якщо Зеленський хоче зустрітися – нехай їде до Москви. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до переговорів, однак не бачить готовності до діалогу з українського боку. МЗС України у відповідь попередило: відмовившись від пропозиції, Путін втратив шанс вийти з провальної війни, а ситуація для Росії лише погіршуватиметься.

Нагадаємо, «Главком» публікував повний текст відкритого листа Зеленського до Путіна від 4 червня.

Читайте також:

Теги: путін диктатор Офіс президента президент Україна Володимир Зеленський держава обмін полоненими інтернет Сергій Лавров Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін продає Росію Китаю за право вести війну
Путін продає Росію Китаю за право вести війну
20 травня, 14:10
У 2022 році Шредер поїхав до Москви на зустріч із Путіним, щоб обговорити «домовлене врегулювання» в Україні
Дружать майже три десятиліття. Що відомо про Шредера, якого Путін бачить посередником у переговорах із ЄС
10 травня, 22:46
Китай офіційно з початку війни обрав позицію, яка формально декларує нейтралітет
Сі Цзіньпін здивував Трампа несподіваною заявою про війну в Україні
19 травня, 08:44
Український захисник зачитав вірш
Звільнений із полону боєць прочитав вірш про Україну: щемливе відео
15 травня, 12:01
Рютте підтвердив запрошення Зеленського на саміт
Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
22 травня, 17:42
Росія витратила $50 млн лише на один запуск «Орєшніка» по Києву
Стало відомо, скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ
25 травня, 09:59
Небензя підтвердив обіцянку Росії завдати нових ударів по «центрах прийняття рішень та командних пунктах»
На Радбезі ООН Росія відкинула заклик США не завдавати системних ударів по ​​Києву
29 травня, 05:07
Винний льох, у якому зберігається колекція рідкісних вин XIX та XX століть, що колись належала Сталіну
Скарби диктатора. Грузія виставить на аукціон 40 тисяч пляшок вина, які належали Сталіну
30 травня, 15:50
Зеленський зауважив, що щороку підтримка української культури лише зростатиме
Зеленський анонсував першу повноформатну програму підтримки української культури
6 червня, 15:14

Політика

Пашинян заявив про перемогу на виборах у Вірменії
Пашинян заявив про перемогу на виборах у Вірменії
Ізраїль пообіцяв «потужну» відповідь Ірану після нових ракетних ударів
Ізраїль пообіцяв «потужну» відповідь Ірану після нових ракетних ударів
Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом: підсумки
Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом: підсумки
Зеленський пояснив, навіщо писав відкритого листа Путіну
Зеленський пояснив, навіщо писав відкритого листа Путіну
Латвія знову передає Україні конфісковані авто – серед них Mercedes і BMW
Латвія знову передає Україні конфісковані авто – серед них Mercedes і BMW
Папа Лев XIV звернувся до Путіна: війна забирає занадто багато людей
Папа Лев XIV звернувся до Путіна: війна забирає занадто багато людей

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua