Зеленський пояснив, навіщо писав відкритого листа Путіну

Президент України готовий зустрітися з Путіним – але лише за умови реального діалогу

Відкритий формат змушує Кремль дати публічну відповідь – президент України

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому звернувся до Путіна саме відкритим листом, а не приватним посланням – публічний формат зобов'язує Кремль реагувати і підвищує шанси на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю президента виданню Sky News.

Чому відкритий, а не приватний лист

Зеленський пояснив: він не був певен, що Путін узагалі прочитає звичайне послання. Натомість відкритий формат змушує Кремль публічно відповісти на питання, важливі для суспільства.

Президент також наголосив, що відкрита форма важлива – вона демонструє реальний стан справ. За його словами, російське суспільство живе у «фантастичному світі», де держава ретельно приховує від громадян власну агресивну війну.

«У Росії закрили інтернет і заблокували багато різних речей. Через це Україна має вкрай обмежені можливості напряму донести свої сигнали до громадян і влади Росії», – пояснив Зеленський.

Що Зеленський запропонував у листі

4 червня Офіс президента оприлюднив відкрите звернення до Путіна. У ньому Зеленський запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, оголосити перемир'я на час переговорів та здійснити масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Президент підтвердив повну готовність зустрітися з Путіним – але лише за умови, що той справді налаштований на реальне припинення вогню, а не на імітацію діалогу.

Як відреагував Путін

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) Путін назвав лист «хамським» і заявив, що він написаний, «аби зустріч лідерів була неможливою». Окремо диктатор прокоментував абзац про свій вік: «Головне не вік, а дієздатність». Путін також заявив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але «поки не бачить у цьому сенсу», і наголосив, що для початку переговорів немає потреби у перемир'ї.

У відповідь Зеленський назвав реакцію Путіна «слабкою» і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси.

Позиція Кремля і Лаврова

Речник Путіна Дмитро Пєсков відкинув можливість переговорів у третіх країнах і знову висунув ультиматум: якщо Зеленський хоче зустрітися – нехай їде до Москви. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до переговорів, однак не бачить готовності до діалогу з українського боку. МЗС України у відповідь попередило: відмовившись від пропозиції, Путін втратив шанс вийти з провальної війни, а ситуація для Росії лише погіршуватиметься.

Нагадаємо, «Главком» публікував повний текст відкритого листа Зеленського до Путіна від 4 червня.