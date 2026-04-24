У продажу з'явилася рання капуста українського виробництва: яка ціна

glavcom.ua
Сезон продажу ранньої капусти з місцевих господарств розпочався приблизно на два тижні пізніше, ніж торік

В Україні стартував сезон реалізації молодої білоголової капусти з місцевих господарств. Попри те, що через холодну весну збір врожаю почався на два тижні пізніше, перші цінники приємно дивують покупців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Експерти аграрного ринку зауважують, що у поточному році сезон продажу ранньої капусти з місцевих господарств розпочався приблизно на два тижні пізніше, ніж торік. Причиною затримки стала досить холодна та затяжна весна. За даними аналітиків, ситуація на ринку виглядає наступним чином:

Ціни на місцеву продукцію

Аналітики зазначають, що наразі українська капуста врожаю 2026 року пропонується за ціною 30–38 грн/кг ($0,68–0,87/кг). Це в середньому на 39% дешевше, ніж перші партії молодої капусти у цей же період минулого року.

Конкуренція з імпортом

Експерти твердять, що поява місцевого овоча змусила стрімко знижувати ціни і продавців імпортної продукції.

«Ціни на імпортну капусту нового врожаю почали стрімко знижуватися у зв’язку з надходженням на ринок перших партій продукції місцевого виробництва», – кажуть аналітики аграрного ринку.

Капуста з Північної Македонії, яка донедавна домінувала на полицях, зараз продається в середньому по 40 грн/кг ($0,91/кг).

«Главком» писав, що на українському ринку овочів «борщового набору» спостерігається зростання вартості моркви. Аналітики повідомляють, що ціни підскочили одразу на 20%, а якісний товар стає дефіцитним. Як повідомляють експерти EastFruit, основною причиною цінового стрибка став дисбаланс між високим попитом та обмеженою пропозицією якісної продукції.

Зауважимо, що замість очікуваного весняного подорожчання, український ринок овочів накрила чергова хвиля зниження цін на ріпчасту цибулю. Фермери, які тримали продукцію до березня в надії на високі прибутки, змушені переглядати цінники у бік зменшення.

