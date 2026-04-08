Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі

Обіцяні Україні F-16 від Норвегії не готові до бою

Жоден літак не готовий до бою, а частина досі лежить розібраною в цехах

Обіцяні Норвегією винищувачі F-16 досі не надійшли до України, попри тривалу підготовку до передачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на норвещького мовника NRK.

За словами міністра оборони Норвегії Торе О. Сандвіка, жоден із шести винищувачів, які мали передати Україні, наразі не перебуває у бойовій готовності.

Два літаки раніше використовувалися для підготовки українських пілотів у Данії, однак уже понад рік знаходяться на обслуговуванні в бельгійській компанії Sabena.

Ще чотири літаки не змогли вилетіти під час відправлення. У квітні 2025 року їх транспортували з Буде в розібраному вигляді – у контейнерах. Зараз вони також перебувають на ремонті в Sabena.

Як пояснив радник Повітряних сил України, цим літакам бракує близько 100 деталей. На їх збирання може знадобитися до року – за умови, що роботи розпочнуться найближчим часом. Основною причиною затримки називають обмежені потужності ремонтного підприємства.

Крім того, за даними NRK, 32 норвезькі F-16 у кращому технічному стані раніше були продані Румунії, тоді як Україні передали літаки, що потребують серйозного відновлення.

«Ці шість літаків врятували б життя цієї зими та краще захистили б інфраструктуру. Ми б змогли збити більше російських ракет і безпілотників», - заявило джерело в Повітряних силах України.

Голова комітету з оборони парламенту Норвегії Петер Фреліх різко розкритикував ситуацію. «Це схоже на скандал. Я насправді розлючений. Більшість людей у Норвегії вважали, що норвезькі літаки були в небі та захищали Україну», – сказав він.

Водночас Сандвік зазначив, що право власності на всі шість літаків вже передано Україні у 2024-2025 роках, а рішення щодо пріоритетності ремонту ухвалюється спільно з країнами-партнерами.

Нагадаємо, що станом на початок 2026 року Україна все ще не отримала жодного з 30 винищувачів F-16, які Бельгія обіцяла передати в межах «авіаційної коаліції». У Брюсселі пояснюють таку затримку технічними чинниками та пріоритетом власної обороноздатності.