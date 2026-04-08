Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
Обіцяні Україні F-16 від Норвегії не готові до бою
фото: NRK

Жоден літак не готовий до бою, а частина досі лежить розібраною в цехах

Обіцяні Норвегією винищувачі F-16 досі не надійшли до України, попри тривалу підготовку до передачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на норвещького мовника NRK.

За словами міністра оборони Норвегії Торе О. Сандвіка, жоден із шести винищувачів, які мали передати Україні, наразі не перебуває у бойовій готовності.

Два літаки раніше використовувалися для підготовки українських пілотів у Данії, однак уже понад рік знаходяться на обслуговуванні в бельгійській компанії Sabena.

Ще чотири літаки не змогли вилетіти під час відправлення. У квітні 2025 року їх транспортували з Буде в розібраному вигляді – у контейнерах. Зараз вони також перебувають на ремонті в Sabena.

Як пояснив радник Повітряних сил України, цим літакам бракує близько 100 деталей. На їх збирання може знадобитися до року – за умови, що роботи розпочнуться найближчим часом. Основною причиною затримки називають обмежені потужності ремонтного підприємства.

Крім того, за даними NRK, 32 норвезькі F-16 у кращому технічному стані раніше були продані Румунії, тоді як Україні передали літаки, що потребують серйозного відновлення.

«Ці шість літаків врятували б життя цієї зими та краще захистили б інфраструктуру. Ми б змогли збити більше російських ракет і безпілотників», - заявило джерело в Повітряних силах України.

Голова комітету з оборони парламенту Норвегії Петер Фреліх різко розкритикував ситуацію. «Це схоже на скандал. Я насправді розлючений. Більшість людей у Норвегії вважали, що норвезькі літаки були в небі та захищали Україну», – сказав він.

Водночас Сандвік зазначив, що право власності на всі шість літаків вже передано Україні у 2024-2025 роках, а рішення щодо пріоритетності ремонту ухвалюється спільно з країнами-партнерами.

Нагадаємо, що станом на початок 2026 року Україна все ще не отримала жодного з 30 винищувачів F-16, які Бельгія обіцяла передати в межах «авіаційної коаліції». У Брюсселі пояснюють таку затримку технічними чинниками та пріоритетом власної обороноздатності.

Читайте також:

Теги: F-16 Норвегія Україна винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над Іраном збили американський винищувач F-15
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
6 квiтня, 01:24
Зеленський повідомив, що РФ відмовилася зупинити вогонь на Великдень
Чи буде перемир’я на Великдень? Зеленський прокоментував рішення Кремля
3 квiтня, 12:08
Президент подякував королю за відкритість до діалогу
Зеленський зустрівся із королем Йорданії
29 березня, 21:49
Зеленський запропонував Туреччину чи Швейцарію як можливий майданчик для переговорів
Зеленський розповів, що може стати на заваді перемовинам про мир із Росією
29 березня, 19:34
Катаріна Матернова відреагувала на черговий терор Росії
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
24 березня, 12:48
Українська влада каже, що направила команди військових спеціалістів e країнb Близького Сходу. Але прямий експорт дронів в цей регіон поки що заблокований
Українці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході – ВВС
21 березня, 17:57
Сирський заявляє, що ворог посилив тиск через зміну погоди
Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту – Сирський
20 березня, 21:29
Порти України під ударами стали моделлю для інших країн
Досвід роботи портів України під вогнем зацікавив Близький Схід
20 березня, 14:06
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Соціум

Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі
Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі
У Феодосії пролунали вибухи: атаковано нафтобазу
У Феодосії пролунали вибухи: атаковано нафтобазу
США заявили про хвилю іранських кібератак на інфраструктуру
США заявили про хвилю іранських кібератак на інфраструктуру
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
Поїзд у Норвегії загорівся під час руху: подробиці (фото)
Поїзд у Норвегії загорівся під час руху: подробиці (фото)

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua