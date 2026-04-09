В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині

Лариса Голуб
Лариса Голуб
В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині
Наразі білоголова капуста в Україні пропонується в середньому на 88% дешевше, ніж рік тому
Фермери поспішають позбутися запасів продукції

На українському ринку білоголової капусти спостерігається стрімке падіння цін. Лише за останній тиждень вартість овоча знизилася в середньому на 22%. За даними моніторингу проєкту EastFruit, основною причиною такого тренду стало різке погіршення якості капусти врожаю 2025 року, що зберігається в сховищах, інформує «Главком».

За словами аналітиків ринку, українські фермери нині поспішають розпродати запаси продукції минулого врожаю до того, як ранні овочі почнуть масово надходити у продаж і тиск на ринок посилиться.

Вартість капусти

В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині фото 1
Станом на сьогодні виробники готові відвантажувати білоголову капусту за ціною 2–8 грн/кг ($0,05–0,18/кг). Це суттєво нижче за показники минулого тижня.

Чому падає вартість

В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині фото 2
Аналітики виділяють кілька ключових факторів, що тиснуть на ринок:

  • Втрата якості: Через тривале зберігання продукція втрачає товарний вигляд, що змушує фермерів знижувати ціну, аби розпродати залишки.
  • Конкуренція з імпортом: На внутрішній ринок України активно надходить імпортна капуста нового врожаю. Попри вищу ціну, споживачі все частіше надають перевагу раннім овочам.
  • Слабкий попит: Оптові покупці дедалі частіше відмовляються від закупівлі торішньої капусти через високий відсоток відходів.

Фермери намагаються реалізувати наявні обсяги до того, як на ринок масово вийде українська молода капуста, що зробить продаж старих запасів практично неможливим.

«Главком» писав, що замість очікуваного весняного подорожчання, український ринок овочів накрила чергова хвиля зниження цін на ріпчасту цибулю. Фермери, які тримали продукцію до березня в надії на високі прибутки, змушені переглядати цінники у бік зменшення.

Також в Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше.

До слова, Великдень 2026 року обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

