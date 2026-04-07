Віцепрезидент США в Угорщині. Джей Ді Венс висунув звинувачення Україні

Єгор Голівець
Політик повторив заяви угорської влади та різко розкритикував ЄС

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини зробив низку резонансних заяв щодо України та Євросоюзу, а також відкрито підтримав прем’єр-міністра країни Віктор Орбан напередодні виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на на спільну пресконференцію політиків.

Венс заявив, що в українській розвідці нібито є сили, які «намагаються вплинути на результат виборів у США і в Угорщині». «Це їхня звичайна практика. Це частина ціни, яку доводиться платити за роботу з деякими елементами їхньої системи», – стверджує віцепрезидент.

Він також додав, що окремі представники української системи нібито вели агітацію на підтримку демократів перед президентськими виборами у США у 2024 році.

Окремо Венс виступив із різкою критикою Європейського Союзу, фактично підтримавши позицію угорської влади. За його словами, «бюрократи в Брюсселі» нібито намагаються послабити Угорщину.

«Бюрократи в Брюсселі намагалися зруйнувати економіку Угорщини, вони намагалися зробити Угорщину менш енергонезалежною, вони намагалися підвищити витрати для угорських споживачів», – заявив він.

Віцепрезидент США також звинуватив ЄС у втручанні у внутрішню політику Угорщини та підтримав курс Орбана, заявивши, що очікує його перемоги на майбутніх виборах.

Крім того, Венс прирівняв Орбана до президента США Дональд Трамп, зазначивши, що обидва лідери, на його думку, зробили найбільше для припинення війни в Україні.

Він також заявив, що критики Орбана, які звинувачують його у проросійській позиції, самі створили умови для енергетичної слабкості Європи, що, за його словами, призвело до посилення Росії та ослаблення України.

Нагадаємо, що в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.

