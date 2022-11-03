Головна Спорт Публікації
search button user button menu button

Збірна Монако. Хто стоїть за спробою перевороту в українському футболі

СКАНДАЛ
ГЛАВКОМ
glavcom.ua
Збірна Монако. Хто стоїть за спробою перевороту в українському футболі
Повномасштабна війна зірвала вибори президента УАФ, які мали відбутися у 2022 році
фото з відкритих джерел

Бізнесмени та політики, які пересиджують війну у благополучній Європі, влаштувати революцію в Україні. Футбольну

В останні тижні у засобах масової інформації і не тільки можна спостерігати черговий виток війни проти чинного керівництва Української асоціації футболу (УАФ). Флангів наступу тут кілька. Починаючи із блокування єдиного телепулу, що був ініційований «Динамо», і закінчуючи спробами пресингу представників Будинку футболу. Мета цієї баталії очевидна – змусити президента УАФ Андрія Павелка відмовитися від участі в майбутніх виборах керівника Асоціації. Головні дійові особи так званої «футбольної революції» виказали себе буквально з перших днів медійної атаки на УАФ.

Повноваження Андрія Павелка на посаді президента завершилися наприкінці зими 2022 року, проте повномасштабне вторгнення Росії не дозволило провести вибори президента УАФ
Повноваження Андрія Павелка на посаді президента завершилися наприкінці зими 2022 року, проте повномасштабне вторгнення Росії не дозволило провести вибори президента УАФ
фото з відкритих джерел

Тож, хто ці люди, які намагаються розхитати стілець під Павелком, і чому сліди атака ведуть за межі України? Про це далі. 

Батальйон «Монако» 

Найперше, звичайно, мова про братів Ігоря та Григорія Суркісів. Саме останній відіграє ключову роль у протистоянні з УАФ.

Обидвоє, за даними з розслідування українських журналістів, пересиджують війну в Україні переважно на Лазуровому узбережжі Монако. Там родина Суркісів вже кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay, вартістю €2 млн.

Григорій Суркіс, як відомо, втратив президентську посаду ФФУ (зараз УАФ) у 2015 році. Ще за кілька років він втратив свою посаду і в УЄФА, розгубивши таким чином колись досить значний вплив на футбольну галузь країни. З часу обрання Павелка президентом УАФ, Суркіс-старший не полишає спроб його звідти усунути. І для цього, особливо це помітно з 2018 року, за даними футбольних експертів, використовуються «лояльні» судді, наближені журналісти (їх прізвища добре відомі спортивним виданням), ангажовані правоохоронці, можливості підконтрольного телеканалу, зв’язки із політиками, наближеними до колишньої Партії регіонів тощо.

Влаштувались вистави на засіданнях правоохоронного комітету парламенту під головуванням соратника Суркіса Григорія Мамки, або ж засідання футбольної тимчасової слідчої комісії, яка також була свого часу організована Суркісом, –  все це не принесло очікуваних результатів. Павелко не лише втримався в кріслі УАФ, а ще й обрався до Виконкому УЄФА. У той час, як спонсоровані проти УАФ кримінальні провадження так нічим і не завершились, або ж взагалі були закриті.

Саме з цих причин, певно, в противників Павелка виникла нова ідея – футбольний переворот в Україні під час війни. У тому, що його натхненником є саме Григорій Суркіс сумнівів не лишилося після того, як у ЗМІ злили фотографію перемовин між братами та власне «призначеним» очільником майбутньої «футбольної революції» Григорієм Козловським

Фото перемовин Козловського та Суркісів у готелі «Емілі Різорт», який належить самому Козловському
Фото перемовин Козловського та Суркісів у готелі «Емілі Різорт», який належить самому Козловському

Серед членів «батальйону Монако» є ще один представник «футбольного революційного штабу» - близький із Суркісами скандальний засновник та експрезидент ФК «Олімпік» Владислав Гельзін. Окрім звинувачень у контрабанді цигарок він відомий також відстороненням від футболу на кілька років роки за нападки на арбітра. 

«Батальон Італія» 

Колишній президент ФК «Рух» Григорій Козловський час від часу й раніше підігравав Суркісу у футбольних конфліктах. Сам він взагалі відомий участю у гучних скандалах: його підозрювали у погрозах суддям зброєю, за що йому загрожувала пожиттєва дискваліфікація. 

Своє звернення до футбольної спільноти напередодні гучної пресконференції з оголошенням заклику до футбольного перевороту Григорій Козловський записував прямісінько з Італії. І це чудово помітно на кадрах його відеозвернення, опублікованого в Facebook. 

Збірна Монако. Хто стоїть за спробою перевороту в українському футболі фото 1
скріншот з відео

Загалом в Італії цей бізнесово-футбольний діяч з початком війни проводить дуже багато часу. Саме туди він вивіз  дітей і дружину – співачку Юлію Думанську. Вона регулярно і  «зливає» перебування родини в Італії через публікацію світлин у своїх соцмережах.
 

Юлія Думанська в Мілані
Юлія Думанська в Мілані
Фото: instagram.com/julia_dumanska

«Батальйон Іспанія»

Ще одним членом так званого революційного штабу з організації футбольного перевороту є бізнес-партнер Козловського та колишній віцепрезидент «Руху» Олександр Шевченко. 

З початком бойових дій в Україні, цей кремезний мужчина ховається від війни в Іспанії. Там він святкував і своє 50-річчя з розмахом олігарха, а світлини цього «банкету під час війни» теж потрапили у соцмережі. 

Святкування дня народження Олександра Шевченкоа
Святкування дня народження Олександра Шевченкоа
фото із соцмереж
Козловський з Думанською на дні народження Олександра Шевченка
Козловський з Думанською на дні народження Олександра Шевченка
фото із соцмереж

Поєднує Козловського та Шевченка не стільки футбол чи «Рух», скільки спільна бізнесова діяльність, про яку у львівських ЗМІ можна відшукати чимало цікавих деталей. 

Таким чином, головні дійові особи, які зараз прагнуть переконати футбольну спільноту України у потребі змінити керівництво УАФ, самі, насправді – утікачі та члени «батальйонів» іноземних держав. Чи не тому жоден український футбольний клуб досі так і не виявив бажання підтримати оголошену ними революцію. Не повірили у чистоту їх намірів? Питання риторичне. 

Тим часом, за даними журналістів, президент УАФ Андрій Павелко нібито просив у президента України Володимира Зеленського дозволу провести вибори голови Української асоціації футболу в режимі онлайн (через Zoom), а Зеленський буцімто такий варіант не підтримав. В УАФ чи в Офісі президента, таку інформацію, щоправда, й досі не підтвердили. 

Читайте також:

Теги: Григорій Суркіс НОВИНИ ФУТБОЛУ вибори бізнес Андрій Павелко розслідування Ігор Суркіс Українська асоціація футболу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соцмережа попросила вибачення за збій
Зірковий футболіст Роналду втратив мільйони підписників через збій в Instagram
1 листопада, 17:45
Ковтун не буде покараний за підтримку України
Федерація гімнастики заборонила Ковтуну носити футболку з написом «Зупиніть війну»
30 жовтня, 12:35
«Дракони» вирішили не грати проти Росії 19 листопада
Єдина футбольна збірна, яка погодилася зіграти з Росією, скасувала матч
31 жовтня, 15:56

Публікації

Збірна Монако. Хто стоїть за спробою перевороту в українському футболі
Збірна Монако. Хто стоїть за спробою перевороту в українському футболі
Бронзовий призер Чемпіонату світу: Для тренувань в окупованому селі мав лише саморобну штангу
Бронзовий призер Чемпіонату світу: Для тренувань в окупованому селі мав лише саморобну штангу
Міністр спорту Вадим Гутцайт: Чому в Києві не можна грати у футбол?
Міністр спорту Вадим Гутцайт: Чому в Києві не можна грати у футбол?
Олімпіада заборон і обмежень. Чому спортсмени стогнуть у Пекіні
Олімпіада заборон і обмежень. Чому спортсмени стогнуть у Пекіні
Допінговий скандал. Міністр Вадим Гутцайт пояснює наслідки для українського спорту
Допінговий скандал. Міністр Вадим Гутцайт пояснює наслідки для українського спорту
Без прапора і гімну? Скандал з антидопінговим центром: чим це загрожує Україні
Без прапора і гімну? Скандал з антидопінговим центром: чим це загрожує Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі
172K
Хотіла стати супершпигункою, а їстиме тюремну баланду. СБУ викрила незвичного «крота» в своїх рядах
162K
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
97K
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
38K
Україна відреагувала на масований запуск КНДР балістичних ракет
34K
Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України

Новини

Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Сьогодні, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту