Скандал у ЦРУ: співробітницю позбавили допуску після підготовки саміту на Алясці

У Вашингтоні розгорівся скандал навколо Центрального розвідувального управління (ЦРУ): провідну експертку з питань Росії, яка пропрацювала в агентстві 29 років, позбавили допуску до секретної інформації. Це сталося 19 серпня, лише через чотири дні після російсько-американського саміту на Алясці, в підготовці до якого вона брала активну участь. Про це пише «Главком» із посиланням на газету The Washington Post.

За даними видання, на момент інциденту співробітниця ЦРУ готувалася до відправлення в Європу, де мала обійняти «престижну посаду». Її призначення раніше схвалив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Однак у світлі останніх подій її кар’єра опинилася під загрозою. Точні причини, через які вона була позбавлена допуску, не розголошуються, що породжує безліч запитань.

Контекст «чистки» спецслужб

Інцидент стався на тлі масштабної «чистки» американських спецслужб. 19 серпня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила у своїй соціальній мережі, що за наказом президента Дональда Трампа допуску до секретних даних були позбавлені 37 колишніх і чинних співробітників американських спецслужб. За словами Габбард, вони «зловживали довірою громадськості шляхом використання в політичних цілях розвідданих і маніпулювання ними, організації без дозволу їх витоків», а також припускалися інших «кричущих порушень норм ведення розвідувальної діяльності».

Деталі саміту на Алясці

Видання пов’язує звільнення експертки з російсько-американським самітом, що відбувся 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним і Дональдом Трампом тривала близько трьох годин. Переговори проходили як віч-на-віч у лімузині американського лідера, так і в розширеному складі «три на три».

З російської сторони у зустрічі взяли участь помічник президента Юрій Ушаков і глава МЗС Сергій Лавров, а з американської – держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник президента Стівен Уїткофф.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп не досяг жодних конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні, пише The Times. Не було ані обіцянок про припинення вогню, ані згоди на зустріч із Володимиром Зеленським. Росія ігнорує пропозиції США щодо мирних кроків та гарантій безпеки для України, що викликає сумніви у Трампа щодо намірів Кремля.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».