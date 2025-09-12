Головна Країна Суспільство
Агенція відмовилася брати на роботу дружину захисника через наявність дитини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Агенція відмовилася брати на роботу дружину захисника через наявність дитини
Чоловік Ольги Райх сьомий рік захищає Україну від російських загарбників
фото: Instagram/olya_raikh

Жінці відмовили у роботі через те, що в її соцмережах представники компанії знайшли світлини з дитиною дошкільного віку

Агенція BIGSHOW, яка займається організацією концертів, відмовила у працевлаштуванні дружині військового. Причиною цьому стала наявність у неї дитини дошкільного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ольги Райх.

За словами Ольги Райх, вона відгукнулася на вакансію, в якій вказували, що посада передбачає гібридний графік роботи – частково в офісі та віддалено для виконання виїзних завдань. Ольга відправила своє резюме, і їй запропонували пройти співбесіду онлайн. На цьому етапі в неї не цікавилися можливістю їздити у відрядження.

На наступний ранок жінка отримала повідомлення, в якому їй відмовили у роботі через те, що в її соцмережах знайшли світлини з дитиною дошкільного віку.

Після звинувачень Ольги у дискримінації, в BIGSHOW пояснили, що посада передбачає відрядження, а тому на неї шукають людину «або без дітей, або зі значно старшими (від 10 років)». У повідомленні компанії зазначалося, що «так буде краще для всіх». «Ми дотримуємося суб’єктивної думки щодо того, що мати, яка сама виховує дитину, має приділяти час дитині», – йшлося в одному з повідомлень.

Ольга зізналася, що вважає дивним те, що у компанії проводять аналіз соцмереж потенційних співробітників. У соцмережах Ольга заявила, що вважає відмову їй у роботі проявом дискримінації. В Україні законом прямо заборонено відмовляти у роботі через сімейний стан чи наявність дітей (ст. 24 Конституції України, ст. 2-1 КЗпП).

«Тобто, в той час, коли мій чоловік уже сьомий рік захищає нас усіх, включно з цим бізнесом, вони дозволяють собі влазити в моє особисте життя і відмовляти, бо я маю дитину та ще й батько доньки не живе з нами (бачте, має щодня бігати на фронт і ввечері повертатись)», – каже вона.

Після того як жінка написала пост у соцмережі з позначкою агентства, засновник BIGSHOW Євген Кравчук перепросив за ситуацію й назвав висловлювання свого співробітника неприпустимими й такими, що «суперечать цінностям і політиці компанії».

Агенція відмовилася брати на роботу дружину захисника через наявність дитини фото 1

Нагадаємо, Державна служба зайнятості шукала роботу для 132 тис. осіб, в середньому по країні для одного шукача роботи роботодавці пропонували два робочих місця. Найбільше вакансій цього року було за такими професіями, як продавець, водій, кухар, інженер, бухгалтер, лікар, фахівець, адміністратор, слюсар, електромонтер, вантажник та інші.

Раніше Державна служба зайнятості повідомляла, де та в який сферах найлегше знайти роботу.

