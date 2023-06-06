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Як у 1950-х роках будувалась Каховська ГЕС. Фото, що вражають

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як у 1950-х роках будувалась Каховська ГЕС. Фото, що вражають
Технологічно дамба Каховської ГЕС будувалася так, щоб витримати ядерний удар
фото з відкритих джерел

Унікальністю будівництва Каховського гідровузла стало спорудження греблі на м’яких ґрунтах

18 жовтня 1955 року на Каховській ГЕС було введено в експлуатацію перший гідроагрегат. Ця дата й послужила відправною точкою у славетній історії нижньої сходинки Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Спорудження Каховського гідровузла дало поштовх виникненню міста Нова Каховка та будівництву Південно-Українського й Північно-Кримського каналів. На основі створеної інфраструктури прискорився соціально-економічний розвиток віддалених регіонів Півдня України та були створені територіально-промислові комплекси. Через гідровузол проходять стратегічні автомобільний і залізничний мостові переходи.

Як у 1950-х роках будувалась Каховська ГЕС. Фото, що вражають фото 1
Будівництво Каховської ГЕС
Будівництво Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Важливим результатом будівництва Каховського гідровузла стало забезпечення стійких врожаїв сільськогосподарських культур на Півдні України, розвиток тваринництва та покращення судноплавства на Дніпрі. Введення в експлуатацію Каховської ГЕС дозволило збільшити потужність та покращити надійність роботи української енергосистеми. 

Як у 1950-х роках будувалась Каховська ГЕС. Фото, що вражають фото 2
Будівництво Каховської ГЕС
Будівництво Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Унікальністю будівництва Каховського гідровузла стало спорудження греблі на м’яких ґрунтах – плавунах, які характеризуються високим рівнем ґрунтових вод.  Вперше в таких масштабах була використана технологія пониження ґрунтових вод і розроблена технологія намиву земляної греблі висотою 30 м з широкою підошвою. Бетонні споруди розташовані на дрібнозернистих пісках.

Будівництво Каховської ГЕС
Будівництво Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Споруди Каховського гідровузла підняли рівень води в річці Дніпро до 16 м, що створило Каховське водосховище об’ємом 18,2 км3. Воно забезпечує питне водопостачання, зрошення земель та судноплавство на Дніпрі.

Будівництво Каховської ГЕС'
Будівництво Каховської ГЕС'
фото з відкритих джерел

Каховська ГЕС – єдина в Україні електростанція, якій присвоєно ім’я видатної особистості. У 2000 році постановою Кабінету Міністрів України Каховській ГЕС присвоєно ім’я вченого та державного діяча Петра Непорожнього, який під час будівництва станції очолював службу головного інженера.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада наказала не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок «воєнних дій» і терактів на тимчасово окупованих територіях України. Це свідчить про те, що Росія готувалася до теракту на Каховській ГЕС

До слова, подібний інцидент уже був в історії 82 роки тому, коли Сталін наказав підірвати греблю Дніпрельстану 18 серпня 1931 року. Тоді щоб приховати свій черговий злочин, радянська влада сформувала міф про те, що дамбу начебто зруйнували німці. Увечері 18 серпня 1941 році німці вийшли до Дніпра й почали обстрілювати лівий берег. Командир полку НКВС, відходячи разом з начальником відділу воєнно-інженерного управління Південного фронту, дали команду військовому інженеру, який прибув з Москви з двома саперами, зруйнувати греблю. У 1941 році щоб не допустити прориву Вермахту була підірвана ДніпроГЕС. Результат – десятки тисяч жертв серед мирного населення. А Вермахт? А вони стояли на правому, високому березі Дніпра. Тобто логіка Кремля – убити своїх, щоб затримати ворога. 

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Теги: Каховська ГЕС Херсонщина

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