У Києві запрацює другий вестибюль станції метро «Теремки»
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття
1 березня на станції метро «Теремки» відновить роботу другий вихід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».
Зокрема, вестибюль № 1 станції «Теремки», що в напрямку ТРЦ «Магелан», працюватиме на вхід та вихід для пасажирів з 5:47 до 22:22. Вестибюль № 2 працює без змін: з 5:50 до 22:25.
Нагадаємо, що на початку лютого також відновили роботу: другий вихід на станції «Осокорки» та вихід до вул. Володимирської на станції «Золоті ворота».
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі без винятку вестибюлі.
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