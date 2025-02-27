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На Київщині потяг збив 20-річну дівчину

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині потяг збив 20-річну дівчину
Поліція Київщини розслідує обставини події на залізниці
фото: Національна поліція України/Facebook

20-річна жителька Чернігівської області рухалася по коліях в навушниках

На Фастівщині до поліції надійшло повідомлення від чергової по станції, що на 906 кілометрі в межах станції «Півні» смертельно травмовано молоду дівчину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням «Фастів-Київ» збив 20-річну жительку Чернігівської області, яка рухалася по коліях в навушниках.

«Від отриманих травм потерпіла померла на місці події», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у грудні минулого року на Фастівщині пасажирський потяг сполученням «Київ-Перемишль» збив чоловіка, який переходив у невстановленому місці залізничні колії. Про інцидент повідомив черговий по станції. Правоохоронці встановили, що машиніст, побачивши на колії людину, застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм 20-річний місцевий житель загинув на місці події.

Раніше на Київщині потяг на смерть збив 19-річного хлопця. Подія сталась 16 вересня близько 17:20 на залізничному переїзді у Вишневому Бучанського району.

Теги: смерть потяг Київщина розслідування поліція

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