На станції кільцевої електрички «Пріорка» з'явилася нова вивіска

Станція столичної кільцевої електрички «Пріорка» раніше мала назву «Вишгородська»

У Києві станція кільцевої електрички «Пріорка» отримала нову вивіску. Раніше ця станція мала назву «Вишгородська». Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

«Продовжуємо вдосконалюватись: тепер станція «Пріорка» отримала нову і, що головне – коректну вивіску. Це ще один маленький крок до комфортного та сучасного Kyiv City Express», – йдеться у повідомленні.

Станція «Пріорка» отримала нову і, що головне – коректну вивіску, зазначили в «Укрзалізниці» фото: Kyiv City Express, Telegram

Нагадаємо, станція столичної кільцевої електрички «Пріорка» раніше мала назву «Вишгородська».

Як повідомлялося, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.