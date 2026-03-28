Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих

glavcom.ua
Іванна Гончар
У ДТП брали участь одразу кілька транспортних засобів – шкільний автобус, легковий автомобіль та самоскид
фото з відкритих джерел

У штаті Теннессі (США) внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю шкільного автобуса загинули двоє учнів. Щонайменше семеро постраждалих були доставлені до лікарень, ще 19 осіб доставили до медзакладу, де їх оглянули та згодом виписали. Про це пише NBC News, передає «Главком».

За даними дорожньої поліції штату, у ДТП брали участь одразу кілька транспортних засобів – шкільний автобус, легковий автомобіль Chevrolet Trailblazer та самоскид Департаменту транспорту Теннессі. Водночас попередньо встановлено, що самоскид, ймовірно, не був безпосередньою причиною аварії.

У автобусі перебували 25 учнів і п’ятеро дорослих. Вони їхали на екскурсію з середньої школи Кенвуд (округ Кларксвілл-Монтгомері) до міста Джексон. Причини аварії наразі з’ясовуються.

Майор дорожньої поліції Тревіс Плотцер підтвердив загибель двох школярів, назвавши трагедію «найгіршим жахом для батьків». За його словами, деталі інциденту ще встановлюються.

За словами медиків, для евакуації постраждалих було задіяно щонайменше сім медичних гелікоптерів. Місцева влада та екстрені служби продовжують працювати на місці аварії. Розслідування триває.

До слова, у середній школі у місті Роквілл, штат Меріленд сталася стрілянина. Один учень отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований у стабільному стані, ще одного учня затримали за підозрою у причетності до інциденту. 

