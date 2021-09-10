Обшуки у Департаментах КМДА: ДБР вилучило документацію 20-річної давнини

Столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМД

Столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМД А

У КМДА назвали обшуки спробую дестабілізувати роботу міста та створення негативного іміджу столичної адміністрації

У результаті обшуків у Департаменті економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів слідчими Головного слідчого управління ДБР вилучено документацію, яка стосується діяльності структурних підрозділів КМДА в період з 2002 до 2007 року. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Обшуки проводилися відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва «з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб».

Працівники департаментів надали усю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством, відкриваючи інформацію 20-річної давнини.

Проте, вкотре звертаємо увагу, що публічні виступи правоохоронців дещо розходиться із їхніми реальними діями.

У КМДА переконані, що учорашня «акція» правоохоронців – продовження системного тиску на міську владу, спроби дестабілізувати роботу міста та створення негативного іміджу столичної адміністрації.

Нагадаємо, під час обшуків у Департаменті освіти Києва правоохоронець погрожував посадовцям.

Як повідомлялося, 6 вересня Прокуратура проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Києва.

Як повідомлялося, 18 серпня столичні правоохоронці проводили обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.