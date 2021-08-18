Поліція нагрянула з обшуками у столичний Департамент освіти (фото)

Поліція проводить обшуки в Департаменті освіти та науки КМДА з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів та інших речових доказів

Посадовці Департаменту освіти та науки КМДА підозрюються в нецільовому використанні коштів

Столичні правоохоронці проводять обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Департаменту та КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва» упродовж 2019-2020 років всупереч вимогам бюджетного законодавства внесли до плану використання бюджетних коштів видатки на цілі, які не були передбачені розпорядженням КМДА та бюджетом Києва, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів у розмірі понад 1 млн грн із метою їх подальшого привласнення», - йдеться в повідомленні.

Обшуки проводять слідчі ГУ Нацполіції у Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та оперативного супроводження працівників Управління стратегічних розслідувань у Києві ДСР Нацполіції з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів та інших речових доказів, які мають доказове значення для слідства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення інших учасників злочину.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

Зокрема, 18 серпня обшуки тривають у службових приміщеннях комунального підприємства «Солом’янка-Сервіс».

Після обшуків у посадовців КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 17 серпня столична влада заявила про порушення законодавства під час слідчих дій.

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