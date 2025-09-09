Головна Київ Новини
10 вересня у центрі Києва буде перекрито дорожній рух

Наталія Порощук
Наталія Порощук
10 вересня у центрі Києва буде перекрито дорожній рух
Управління держохорони України попередило про обмеження дорожнього руху
фото: Укрінформ

Управління держохорони: Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення

У середу, 10 вересня, у центральній частині Києва перекриють дорожній рух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління держохорони України.

«10 вересня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно із законом України, очільникам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті. Така заява пролунала після інформації про те, що через зміни в державному бюджеті Київ недоотримає близько 8 млрд грн до кінця 2025 року.

«Різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому – 11 млрд грн в рік. Це – кошти, з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 млрд (на Укрзалізницю!) – на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме», – зазначив він.

