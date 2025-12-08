Ремонт колій на Кирилівській: рух низки трамваїв змінено до кінця грудня (схема)

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
фото: Вікторія Шабранська

Транспорт курстиме зі змінами від початку і до закінчення ремонтних робіт, щоденно з 10:00 до 17:00 окрім вихідних днів

Із 8 до 26 грудня трамваї  №№ 11, 12, 16, 19 змінили маршрути через ремонт  трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зокрема, від початку і до закінчення ремонтних робіт, щоденно з 10:00 до 17:00 (окрім вихідних днів), транспорт курсуватиме:

  • трамваї №№ 11, 12, 16 – від  вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;
Схеми зміненої ділянки шляху слідуання трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16
Схеми зміненої ділянки шляху слідуання трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16
інфографіка: «Київпастранс»
  • трамвай № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».
Схема трамвайного маршруту № 19
Схема трамвайного маршруту № 19
інфографіа: «Київпастранс»

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут:

  • автобус № 19Т – від вул. Спаської – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка. У зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.
Схем тимчасоого атобусного маршруту № 19Т
Схем тимчасоого атобусного маршруту № 19Т
інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги рух Південним мостом з правого на лівий берег обмежено. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. У зв’язку з цим під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами.

До слова, на столичні маршрути вийшли нові низькопідлогові трамваї та автобуси, що надійшли в межах договорів із КП «Київпастранс». Зокрема, два нових трамвайних вагони вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони. Ще 20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu вийшли на маршрути: №№ 20, 25, 31,  111, 112 та 114.

