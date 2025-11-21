Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»

Після скарг громадськості біля метро «Лук'янівська» почалося облаштування нової зупинки замість зруйнованої обстрілом

Комунальні служби Києва оперативно відреагували на скарги громадськості та розпочали демонтаж паркану біля станції метро «Лукʼянівська». Це робиться для того, щоб облаштувати нову тимчасову зупинку громадського транспорту, оскільки попередня була заблокована після недавнього російського обстрілу. Про це повідомила громадська організація «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Комунальники демонтували паркан, який заважав облаштувати тимчасову безпечну зупинку фото: громадська організація «Пасажири Києва»

Паркан, що заважав облаштуванню зупинки, демонтували фото: громадська організація «Пасажири Києва»

Раніше активісти поскаржилися, що через заблоковану зупинку тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та низка маршруток були змушені висаджувати пасажирів у небезпечному місці – фактично прямо в підземний перехід. Активісти наголошували, що Департамент транспорту КМДА мав би організувати тимчасову зупинку, а ШЕУ – прибрати паркан, який перешкоджав цьому.

Деякі пасажири ставали на стінку переходу в очікуванні посадки у транспорт, чим наражали себе на небезпеку фото: громадська організація «Пасажири Києва»

Вже вчора ввечері комунальні служби зрізали паркан для організації нової зупинки. ГО «Пасажири Києва» висловила подяку КП ШЕУ Шевченківського району та Департаменту транспорту КМДА за швидку реакцію. Очікується, що в найближчі години на цьому місці стане можливим безпечне та зручне висаджування пасажирів. Активісти також зазначають, що на цій локації у довгостроковій перспективі необхідний наземний перехід для безпечного пересування містян.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. За повідомленнями столичної влади, у місті винили пожежі та зафіксовано влучання. Зокрема, була пошкоджена зупинка біля метро «Лук'янівська».