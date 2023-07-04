У Києві введуть обмеження руху для вантажного транспорту: названо причину
Обмеження стосується як вʼїзду в Київ, так і пересування містом
Відзавтра на вулично-дорожній мережі Києва через спеку вводитимуть обмеження руху для вантажівок. Про це повідомляє КМДА.
«Так, при температурі повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн», – йдеться у повідомленні.
Обмеження стосується як вʼїзду в Київ, так і пересування містом. Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у м. Києві.
Нагадаємо, у Деснянському районі столиці виник черговий мовний скандал. Охоронець магазину «Конфіскат» відмовлявся спілкуватись із покупцем українською, а потім заявив, що «Київ – російськомовне місто».
До слова, звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади тимчасового виконувача обов'язків голови Дніпровської райдержадміністрації Києва Павло Бабій залишається у керівництві РДА. Наразі він обіймає посаду заступника очільника адміністрації.
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