Продавав військовим неіснуючі пікапи: затримано 18-річного підозрюваного

Після отримання грошей за автівку молодик зникав, а замовники залишалися без коштів та транспорту

Жертвами злочинної схеми стали четверо захисників, яких ділок ошукав на майже 600 тис. грн

Поліцейські столиці викрили на шахрайстві 18-річного молодика, який «продавав» військовослужбовцям ЗСУ неіснуючі автомобілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що зловмисник розміщував на онлайн-платформах оголошення про продаж автівок з-за кордону. Для публікацій він обирав фото бусів та пікапів у захисному фарбуванні, які зазвичай мають попит серед військових на передовій. Коли покупці просили підтвердити особу «продавця», фігурант відправляв їм чужі паспортні дані та документи.

Переписка військових із «продавцем» автівок фото: Національна поліція України

Передплату за автомобілі військові перераховували на банківські рахунки підставних осіб, з яких зловмисник згодом знімав готівку в банкоматах. Після отримання грошей він зникав, а замовники залишалися без коштів та транспорту.

Після отримання грошей «продавець» зникав фото: Національна поліція України

За матеріалами кримінального провадження, за вісім місяців від цієї схеми постраждали щонайменше четверо військових. Загальна сума збитків становить 590 тис. грн.

Гроші, вилучені під час обшуку у «продавця» автівок фото: Національна поліція України

Оперативники кіберполіції задокументували цифрові сліди злочинної діяльності. Слідчі вже повідомили молодику про підозру за фактом шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні 2026 року «Главком» писав про псевдоворожок, які залякали вдову військового та виманили в неї мільйон гривень. Кільком членам угруповання повідомили про підозру за шахрайство – їм загрожувало до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, у Києві перед судом постане жінка, яка з фейкової сторінки у соцмережах виманила у військового майже 700 тис. грн на «лікування від онкології». Слідство встановило, що жінка зареєструвала у месенджері Telegram фейковий профіль із фото молодої дівчини та влітку 2024 року познайомилась із 31-річним військовим родом із Житомирщини.