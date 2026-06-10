Продавав військовим неіснуючі пікапи: затримано 18-річного підозрюваного
Жертвами злочинної схеми стали четверо захисників, яких ділок ошукав на майже 600 тис. грн
Поліцейські столиці викрили на шахрайстві 18-річного молодика, який «продавав» військовослужбовцям ЗСУ неіснуючі автомобілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Правоохоронці встановили, що зловмисник розміщував на онлайн-платформах оголошення про продаж автівок з-за кордону. Для публікацій він обирав фото бусів та пікапів у захисному фарбуванні, які зазвичай мають попит серед військових на передовій. Коли покупці просили підтвердити особу «продавця», фігурант відправляв їм чужі паспортні дані та документи.
Передплату за автомобілі військові перераховували на банківські рахунки підставних осіб, з яких зловмисник згодом знімав готівку в банкоматах. Після отримання грошей він зникав, а замовники залишалися без коштів та транспорту.
За матеріалами кримінального провадження, за вісім місяців від цієї схеми постраждали щонайменше четверо військових. Загальна сума збитків становить 590 тис. грн.
Оперативники кіберполіції задокументували цифрові сліди злочинної діяльності. Слідчі вже повідомили молодику про підозру за фактом шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у березні 2026 року «Главком» писав про псевдоворожок, які залякали вдову військового та виманили в неї мільйон гривень. Кільком членам угруповання повідомили про підозру за шахрайство – їм загрожувало до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До слова, у Києві перед судом постане жінка, яка з фейкової сторінки у соцмережах виманила у військового майже 700 тис. грн на «лікування від онкології». Слідство встановило, що жінка зареєструвала у месенджері Telegram фейковий профіль із фото молодої дівчини та влітку 2024 року познайомилась із 31-річним військовим родом із Житомирщини.
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