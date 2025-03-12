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Робота транспорту під час тривог. Влада Києва пояснила, чому рішення знов немає

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Робота транспорту під час тривог. Влада Києва пояснила, чому рішення знов немає
Поворозник наголосив, що рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва
фото: Київська міська державна адміністрація/Facebook

Поворозник: Безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року

Рішення про внесення можливих змін у роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони міста Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Як зазначив перший заступник голови КМДА, таке рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року.

«Місто неодноразово зверталося до ДСНС, військових, поліції щодо можливості зміни алгоритму руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Зокрема, й в грудні минулого року. І відповідь була одна: безпекова ситуація така, що не можемо дозволити», – зауважив Микола Поворозник.

Він додав, що проєктом документа, який виносили на сьогоднішнє засідання Ради оборони Києва, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту прийматиме безпосередньо водій.

«Тобто водій, виходячи зі свого емоційного стану, ментальної стійкості чи, просто кажучи, хоробрості, має приймати рішення, їхати чи не їхати: наражати на небезпеку пасажирів чи ні. Утім нагадаю, за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту. А й ті, хто таке рішення ухвалює, зокрема Рада оборони Києва. Я зараз навіть не говорю про кількість конфліктів з пасажирами, які могло б спровокувати таке рішення», – підкреслив Микола Поворозник.

За його словами, в проєкті рішення, який представили сьогодні, йшлося про наземний громадський транспорт, питання роботи столичного метрополітену навіть не піднімалося.

«Із запропонованого сьогодні проєкту рішення виходить, що в метро безпекова ситуація не змінилася. А наземний транспорт можна відпускати на розсуд водія. І ще залишається незрозумілою ситуація з електротранспортом, коли один водій трамвая чи тролейбуса зупинився, бо він прийняв таке рішення. Що робити тим, хто зупинився позаду, але хоче їхати. Зупинка одного трамвая – це зупинка руху на всій лінії. Який тут алгоритм дій?» – сказав Микола Поворозник.

Він наголосив, що рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва.

«На всі питання мають бути чіткі відповіді та прописані алгоритми дій на всі випадки. Ми не маємо права перекладати відповідальність на одного водія. Кожен має розуміти свою відповідальність – і за безпеку людей, і за функціонування міста в умовах воєнного стану», – резюмував Микола Поворозник.

Нагадаємо, рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог Рада оборони Києва ухвалила у 2022 році. Згідно з цим рішенням, пасажири під після оголошення тривоги мають залишити салон і пройти до найближчого укриття.

Також влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години. 

Раніше повідомлялося, що у Києві водії громадського транспорту зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати далі рух під час повітряної тривоги, чи слідувати разом з пасажирами до укриття.  

До слова, після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Теги: влада метро водій транспорт місто зупинка Київ тривога КМДА громадський транспорт

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