FT: Україна та союзники узгодили механізм стримування Росії після перемир’я

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
FT: Україна та союзники узгодили механізм стримування Росії після перемир’я
США можуть бути залучені до відповіді на порушення перемир’я
Механізм передбачає поетапну відповідь, включно з участю військових США

Україна разом із західними союзниками обговорює багаторівневий план дій на випадок порушення Російською Федерацією потенційної угоди про припинення вогню, який передбачає залучення американських військових у разі ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними FT, пропозиція щодо реагування на порушення режиму припинення вогню обговорювалася у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими посадовцями.

Згідно з планом, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню має викликати реакцію протягом 24 годин. На першому етапі це передбачає дипломатичне попередження, а у разі потреби – дії української армії, спрямовані на відновлення перемир’я.

Якщо порушення триватимуть, Україна разом із союзниками перейде до другого етапу реагування – використання сил так званої «коаліції рішучих». До неї входять більшість країн Європейського Союзу, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

У разі розширення атаки, через 72 години після першого порушення має бути запущена скоординована реакція із залученням сил, що підтримуються Заходом, включно з американськими військовими.

До слова, українська делегація вирушила до Абу-Дабі для участі в новому раунді міжнародних консультацій. Переговори відбудуться 4-5 лютого та проходитимуть у двох форматах: двосторонньому з представниками Сполучених Штатів і тристоронньому у форматі Україна-США-РФ.

Перед поїздкою президент України провів нараду з переговорною командою та погодив рамки розмови й конкретні завдання для делегації.

Теги: Україна росія переговори

