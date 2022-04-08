30 тис. грн за виїзд за кордон: київські ділки допомагали тікати призовникам (фото)

Зловмисникам загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Столичні правоохоронці викрили зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Правопорушники розмістили оголошення про свої «послуги» в мережі Інтернет та озвучили вартість у сумі 30 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Одним зі зловмисників є волонтером.

Під час телефонної розмови з «клієнтами» зловмисники просили перерахувати передплату у розмірі 50% від суми, фотокопію паспорта та військового квитка.

Крім того, у рамках досудового розслідування слідчі столичної поліції спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам в Києві Департаменту кіберполіції НПУ під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури провели обшук за місцем мешкання одного з фігурантів. У результаті вилучено банківські картки, на які перераховувались гроші та мобільні телефони.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також в межах слідства правоохоронці встановлюють причетність вказаних осіб до інших злочинів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу будуть виловлювати на зворотньому шляху.

Як повідомляв «Главком», прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. Дружина дбайливо сховала його у «бейбі-боксі». На фото видно, що чоловік сховався у «пакунку малюка» на задньому сидінні автівки. Дружина, яка перебувала за кермом, замаскувала чоловіка дитячим одягом та іграшками.