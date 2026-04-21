У Києві під час ЛГБТ-кінофестивалю чоловік розлив невідому рідину посеред кінотеатру: деталі

Юлія Відміцька
Організатори були вимушені перенести фестиваль на наступний день

У Києві в кінотеатрі «Жовтень» під час кінофестивалю Sunny Bunny один з глядачів розлив посеред зали невідому речовину. Про деталі інциденту розповіли організатори заходу, пише «Главком».

Як повідомила команда Sunny Bunny, інцидент відбувся 20 квітня під час показу міжнародної конкурсної програми короткого метра в кінотеатрі «Жовтень».

Один з присутніх розлив рідину з різким запахом у залі кінотеатру та зник з місця подій. Невідомий чоловік, який мав придбаний квиток на сеанс, розлив у залі рідину з різким запахом, після чого швидко залишив приміщення. Поліція розслідує інцидент. На жаль, го*****и знаходять нові можливості проявити ненависть і зневагу до принципів рівності та взаємоповаги, на яких ґрунтується наш фестиваль, – йдеться у повідомлені.

Команда Sunny Bunny повідомила про інцидент, який відбувся під час показу міжнародної конкурсної програми
фото: Sunny Bunny/Facebook

Наразі за справу взялася поліція. Організатори фестивалю повідомили, що 21 квітня очікується повторний захід. «21 квітня, о 20:00, в залі «Класік» кінотеатру «Жовтень» відбудеться повторний показ блоку SH1 Міжнародного короткометражного конкурсу. Усі квитки, придбані на сьогоднішній сеанс, залишаються дійсними на повторний показ. Дякуємо вам за витримку та підтримку! Ваша присутність у залах — це найкраща відповідь будь-яким провокаціям», – зазначили організатори.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт. 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

