Відлуння суперскандалу. Менеджмент Палацу «Україна» жорстко поглузував над Віктором Павліком

У спеціальному відео до 56-річчя Палацу різні артисти вітають концертний майданчик, але головна роль у цій нарізці була відведена Віктору Павліку...

Палац «Україна», який 17 квітня святкує річницю з дня свого відкриття, опублікував відео з привітаннями від артистів. У кадрі з’явився і народний артист України Віктор Павлік, чиє ювілейне шоу у цьому закладі місяць тому завершилося гучним скандалом. Конфлікт розгорівся між дружиною артиста та керівництвом палацу, яке виступило організатором концерту. Про деталі скандалу повідомляв «Главком».

Тепер же у відео, змонтованому Палацом, Віктор Павлік називає колектив концертного майданчика «прекрасним», а його керівника, продюсера Сергія Пермана, який обматюкав його дружину, «класною людиною». «Хай живе Палац «Україна», хай живе прекрасний колектив на чолі з класною людиною Сергієм Перманом», – каже співак у своєму привітанні.

Водночас зрозуміло, що фрагмент з Павліком був записаний набагато раніше, скоріше всього ще на попередній день народження Палацу. Тому тепер поява ролика, де народний артист, який кілька тижнів тому засудив дії і висловлювання Пермана, тепер начебто називає його «класною людиною», сприймається як провокація з боку менеджменту Палацу «Україна». Як відомо, конфлікт між командою артиста і колективом Палацу прогримів на всю країну та, навіть, розділив відомих артистів на два табори: тих, хто підтримував Павліка та тих, хто підтримував продюсера Пермана.

Нагадаємо, Сергій Перман, який організував ювілейне шоу Віктора Павліка, у березні назвав співака та його дружину Катерину Репяхову «страшною сім’єю», а згодом обізвав народного артиста «статевою ганчіркою» (очевидно, що в оригінальні Перман писав російською «половая тряпка», а потім скористувався перекладачем). Таким чином він відповів на звинувачення Репяхової у неприйнятній поведінці та нецензурній лайці, а також у тому, що продюсер нібито хотів зробити співаку «укол адреналіну», попри те, що Павлік переніс операцію на серці.

Після гучного скандалу Віктор Павлік та його дружина вирішили «втерти носа» керівнику Палацу «Україна». Павлік оголосив про великий концерт на біс у Палаці спорту. Ця локація здатна прийняти втричі більше глядачів, ніж Палац «Україна», що стало чітким меседжем колишнім колишнім партнерам щодо реальної популярності співака.

Нагадаємо, Віктор Павлік коментував скандал на своєму концерті. За його словами, під час виступу були створені неприйнятні умови для його роботи. Також він зауважив, що не потребував антракту, який позапланово оголосили організатори концерту. Співак наголосив на тому, що в цій ситуації були присутні публічне приниження, психологічний тиск та образи в бік його дружини Катерини Репяхової, яка втрутилася в дії продюсерів.