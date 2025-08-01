Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 серпня

2 серпня у Будинку-музеї Марії Заньковецької розпочинає роботу виставка Костянтина Руднєва «Маріуполь позачасовий»

Цими вихідними, 2-3 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, 2 серпня у Будинку-музеї М. Заньковецької відбудеться презентація виставки Костянтина Руднєва «Маріуполь позачасовий», а Аптека-музей запрошує на тематичну екскурсію «Магія трав і знахарських обрядів». Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра приготував для найменших глядачів вистави «Дюймовочка» і «Котик та Півник». Дорослих запрошує Театр на Подолі на виставу «Комедіанти», а у театрі «Актор» відбудеться вистава «Дім божевільних». Також 3 серпня відбудеться концерт, присвячений пам'яті Андрія Кузьменка (Скрябіна).

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 2-3 серпня

Зміст

Музеї

до 3 серпня – фотовиставка «Серце нАЗОВні»;

2 серпня – 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 20 серпня – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Тіні старого Києва»

Виставка відкриває місто, якого сучасні кияни вже не впізнають, але тіні якого назавжди залишаться у пам’яті поколінь і житимуть у творах мистецтва. Це затишні київські дворики, заплетені виноградом, бруковані вулиці середмістя, гасові міські ліхтарі, що нагадують про минуле, ще незабудовані краєвиди Києва та дніпровських схилів.

Експозиція поєднує живопис і графіку таких видатних українських митців як Василь Кричевський, Сергій Шишко, Людмила Морозова, Григорій Світлицький, Федір Коновалюк та інших – митців, які сформували багатовимірне бачення архітектурної еволюції міста. У відвідувачів буде можливість не лише помилуватись містом на роботах художників, а й порівняти конкретні локації у минулому та зараз, скориставшись спеціальним QR-кодом.

Коли: до 31 серпня, Ср-Нд: 12:00-19:00

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 4-й поверх.

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

субота – неділя – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

1-31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1-31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

2-10 серпня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці»;

2 серпня – квест «Слідами давньої людини».

2-30 серпня – виставка «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

2 серпня – концерт сучасної мінімалістичної музики Ян Тирсен. Виконавець – Єгор Іванов (фортепіано);

протягом місяця – проєкт «Арт-терапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

1 серпня – 1 вересня – виставка «Кудрявська, 9. Мазюкевичі»;

3 серпня – концерт Mélodies éternelles.

1–10 серпня – виставка Тетяни Артюшенко.

2 серпня – арттерапія «Фарби життя: Вчимося малювати і не тільки» (для людей з інвалідністю).

2-8 серпня – колективна виставка живопису «Art Happens», ГО «Барви життя».

до 17 серпня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 17 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». З колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження». З колекції НМДМУ.

2-17 серпня – фестиваль 8-й Pavlovka Pinhole Fest «Кшталти пам’яті»;

2 серпня – тематична екскурсія Павлишин М.Г. «Дитячі роки Павла Скоропадського».

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 31 липня – персональна виставка «Квіти Олени Погребняк – світло душі…»;

2-7 серпня – колективна художня виставка учасників художньої студії «Центру культури та мистецтв НТУУ КПІ ім. І. Сікорського» під керівництвом члена НСХУ та учасника Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Андрія Кулагіна;

2 серпня – презентація виставки Костянтина Руднєва «Маріуполь позачасовий».

до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 4 серпня – проєкт «Міста-герої». Документальна фотовиставка «Чернігів – місто фортеця»;

до 18 серпня – виставка художнього військового арту «Життя продовжується в мистецтві» та фотографій на полотні Романа Сови, військовослужбовця 78-го штурмового полку.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

2 серпня – вистава «Вір, надійся, кохай!»;

3 серпня – вистава «Райський острів».

2 серпня – 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

2 серпня – гостини «Лисенки (неофіційні)»;

до 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

до 20 серпня – виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»;

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 26 жовтня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставковий проєкт «Терещенківська, 9»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт «Терещенківська, 9» – першу експозицію, що відкривається в історичних інтер’єрах музею після подолання наслідків ракетної атаки. Це міжмузейна історико-мистецька експозиція, яка розповідає про один із найвідоміших київських маєтків та його мешканців.

Виставка відтворює хроніку створення архітектурної перлини, історію родини Терещенків та їхньої мистецької колекції. Гості зможуть простежити ключові події, що розгорталися у стінах маєтку наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: від проєктування будівлі у 1870-х роках до функціонування тут дипломатичної служби УНР та Української держави, а також відкриття Київської картинної галереї у 1922 році під егідою Всеукраїнської Академії наук.

Коли: до 30 листопада, 18:00

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»

Пориньте в атмосферу кримських пейзажів – сонячних і теплих, сповнених тиші та ностальгії! Виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму» відкриває перед глядачами колоритні вулички Гурзуфа, примхливо окреслені бухти та шпилясті скелі, залиті сонцем пляжі, рибальські човни на березі моря, гірські ландшафти та світлові відблиски скель.

До експозиції увійшли твори видатних українських митців різних поколінь: Олександра Бабака, Віктора Бабенцова, Рафаеля Багаутдінова, Івана Бондаренка, Володимира Буднікова, Андрія Чебикіна, Валентини Цвєткової, Федора Захарова, Тетяни Красної, Олександра Ольхова, Марини Ольхової, Петра Столяренка, Юлія Синькевича, Віктора Трапенка та Степана Ярового, а також молдовського художника Михайла Греку. Твори надані з музейних та приватних зібрань.

Коли: до 20 серпня, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

2 серпня – тематична екскурсія «Магія трав і знахарських обрядів»;

1–31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

3 серпня – концерт Євгена Громова;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

2 серпня – «Котик та Півник», весела казка про дружбу;

3 серпня – «Дюймовочка», казка диваків.

Вистава «Земля»

Вистава «Земля» режисера Івана Уривського досліджує вічні теми народження, становлення та боротьби за свою ідентичність крізь призму рідної землі. Вона розкриває, як раптово може з'явитися той, хто прагне відібрати не лише землю, а й життя та його сенс.

«Ми – ніщо без своєї землі, бо ми і є саме оцей прадідний Ґрунт», – головна ідея вистави, що підкреслює глибокий зв'язок людини з рідною землею.

Чотири дні у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки триває велика прем’єра. Під завісу сезону 2024-2025 суперпопулярний режисер Іван Уривський презентує виставу «Земля» за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської. «Главком» побував на передпрем’єрному показі і ділиться першими враженнями від постановки.

Коли: 2 серпня, 18:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»)

Вистава «Вір, надійся, кохай!»

Комедія, мелодрама та детективна історія в одному флаконі. Шанс змінити своє життя на краще є у кожного, але далеко не кожен зможе ним скористатися. Іноді здається, що вже міцно тримаєш птаха щастя за його розкішний багатобарвний хвіст, але раптом в останній момент птах виривається на волю і злітає догори, залишивши у твоїх руках одне єдине перо. Чи не правда, таке іноді трапляється з кожним із нас?

Героїня вистави має все, що вона хотіла від життя і до чого так невпинно йшла: слава, гроші, успіх. Але настав час зрозуміти, що цього замало, щоб бути по-справжньому щасливою. Адже навіть найбільші гроші і слава не можуть замінити кохання або відшкодувати його відсутність. Чи зуміє героїня скористатися унікальним шансом, який їй раптово щедро подарувала доля, аби отримати те, чого їй зараз так не вистачає?..

Коли: 2 серпня, 17:00

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Вистава «Комедіанти»

Прем'єра вистави відбулася 10 червня 2023 року. Життя комедіанта позбавлене пафосу. Найважливіше у ньому сцена. Реальність зі своїми болями, втратами, злиднями не має значення. Навіть війна не має. У тебе може не бути дому, та театр – завжди прихисток і єдиний сенс існування. Бо як же інакше пережити втрату свого рідного сина, який для держави став героєм.

У виставі звучить авторська пісня Даяни Кульбіди в аранжуванні Тимура Полянського. Режисер-постановник і музичне рішення – Володимир Кудлінський.

Коли: 3 серпня, 16:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Дім божевільних»

У театрі «Актор» відбудеться комедія «Дім божевільних». Так буває: робиш для них все, а вони – нехтують. От і мільйонер Феліче Шашамока з Роккасєка не жалів грошей на медичну освіту для свого племінника. Але Чічілло програв усе в карти, а навчання давно покинув. Проте для свого дядечки він лікар-психіатр з власною лікарнею у Неаполі. Дядечко і тут радий допомогти, а ще – хоче побачити успіхи племінника на власні очі.

Але замість лікарні Чічілло винаймає дешевий хостел, разом з його мешканцями – матуся-одиначка, актор-початківець, скрипаль-невдаха і контужений майор піхотинець. І от все почалося саме тоді, коли дядечко навідався у цей будинок з інспекцією і вимогою отримати від племінника звіт за витрачені кошти...

Коли: 3 серпня, 18:00

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська (Львівська площа).

Бібліотеки

до 11 серпня – книжкова виставка «Інтелектуал, державник, патріот», до 145-річчя від дня народження Володимира Винниченка;

щосуботи – розмовний клуб English Speaking Club.

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

3 серпня – недільне читання за книгою «Всесвітня спадщина людства».

2-3 серпня – виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

2-3 серпня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

3 серпня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

2-3 серпня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Гурт «Скрябін» & Юрко «Юркеш» Юрченко

3 серпня 2025 року у Docker Pub відбудеться концерт «Скрябін» & Юрко «Юркеш» Юрченко у Києві. Чудові музиканти та друзі - «Скрябін» та Юрко Юрченко – збирають фанатів Кузьми під одним дахом. Ви маєте неймовірну можливість на один вечір зануритися в атмосферу свого дитинства або юності. Згадайте ті часи, коли Андрій Кузьменко радував нас своїми новими піснями та жартами.

Коли: 3 серпня, 18:00

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Музична платформа України

«Музична Платформа України» як завжди збере найкращих виконавців. Цей концерт зможе догодити смаку будь-якого меломана, адже на одній сцені виступатимуть досвідчені співаки та молоді зірки. Насичена програма зробить цей вечір незабутнім.

Під час концерту Музична буде відбуватися телевізійна зйомка. Можливе використання фонограми.

Коли: 2 серпня, 17:30

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

«Я велика, я маленька». Сольний стендап Світлани Немонежиної

Казали: виростеш – зрозумієш. Я виросла. І не зрозуміла. Цей стендап концерт про оверсінкінг, каміння, домашніх черепашок, дітей – внутрішніх і зовнішніх, і про пасхалки, які батьки лишають у дитинстві.

«Я велика, я маленька» – це про відчувати свою силу і бути безпорадними, бути дорослими і не знати, чого хочеш, піклуватися про інших і потребувати турботи, бути незалежними і потребувати близькості, відстоювати права і боятися конфліктів.

Буде смішно і зворушливо, гучно і пошепки, прозово і музично, метафорично і в лоб, дуже творчо і гіперлогічно, буде про великі і маленькі переживання. Рекомендується до перегляду з батьками і дітьми, про дитячі травми краще слухати поколіннями.

Коли: 2 серпня, 18:00

Місце проведення: фотостудія «Пандора», вул. Академіка Глушкова 1.

Недільний Стендап

Це вечір із потужно підібраним складом виступаючих. Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.

Лайн-ап:

Джейхун Сафаров @dzheikhun.s

Славік Мартинюк @cpt.guy

Богдан Письменко @nehsor

Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44

Ведучий: Ден Че @den____che

Коли: 3 серпня, 18:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України, Музей історії міста Києва у співпраці з Музейно-культурним центром сучасного мистецтва Івана Марчука представляють виставку геніального українського художника Івана Марчука, чия творчість давно стала культурним символом України на міжнародній арені.З 6 серпня у Музеї Києва розпочнеться експозиція робіт видатного українського художника Івана Марчука «Іван Марчук. Пробудження».