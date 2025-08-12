У Польщі рибалка виловив із річки 700-річний меч

Меч має довжину 79 см і має цікавий символ хреста на клинку

Рибалка витягнув з річки Вісла в Польщі середньовічний меч віком близько 700 років. Чоловік передав знахідку до Управління з охорони пам'яток, як того вимагає закон. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Фахівці відзначили гарний стан меча – у нього майже повністю збереглася довжина (79 см), присутні куляста рукоятка та хрест, який може бути «знаком коваля», який виготовив зброю.

Меч, знайдений рибалкою в Польщі Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Державний археологічний музей назвав меч «сенсаційною знахідкою». Мечу доведеться пройти шеститижневе очищення у спеціальному розчині та реставрацію. Після цього його покриють захисним засобом і передадуть археологам для вивчення.

Меч є унікальною знахідкою для істориків Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Імовірно, меч датується часом заснування Варшави – XIII-XIV століттями. Назвати його вік і походження точніше складно. Меч був знайдений у річці, тобто його було виявлено без контексту, без інших артефактів, які могли б розповісти нам про нього більше.

