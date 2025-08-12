Головна Скотч Фото
У Польщі рибалка виловив із річки 700-річний меч

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Польщі знайдено цікавий меч
фото: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Меч має довжину 79 см і має цікавий символ хреста на клинку

Рибалка витягнув з річки Вісла в Польщі середньовічний меч віком близько 700 років. Чоловік передав знахідку до Управління з охорони пам'яток, як того вимагає закон. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Фахівці відзначили гарний стан меча – у нього майже повністю збереглася довжина (79 см), присутні куляста рукоятка та хрест, який може бути «знаком коваля», який виготовив зброю.

Меч, знайдений рибалкою в Польщі
Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Державний археологічний музей назвав меч «сенсаційною знахідкою». Мечу доведеться пройти шеститижневе очищення у спеціальному розчині та реставрацію. Після цього його покриють захисним засобом і передадуть археологам для вивчення.  

Меч є унікальною знахідкою для істориків
Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Імовірно, меч датується часом заснування Варшави – XIII-XIV століттями. Назвати його вік і походження точніше складно. Меч був знайдений у річці, тобто його було виявлено без контексту, без інших артефактів, які могли б розповісти нам про нього більше.

Нагадаємо, археологи знайшли в районі Берегова на Закарпатті руїни стародавнього замку, який існував ще до XVIII  століття. Археолог Йосип Кобаль, який брав участь у розкопках, припустив, що вдалося знайти руїни замку «Берег». Він існував ще до XVIII століття.

Раніше ізраїльські археологи знайшли в Єрусалимі глиняну печатку віком понад 2600 років із чітким відбитком пальця. Ще більше зацікавлення викликає напис на артефакті, який пов’язують з одним із найтривожніших біблійних моментів – попередженням про загибель Юдеї.

Теги: історія Польща музей археологія

