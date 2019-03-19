Афіші, тусовки, новини: запрацював канал для туристів Києва
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У Telegram з'явився канал про подорожі Україною
У месенджері Telegram запустили канал про туристичні новини України. Серед різних міст на телеграм-каналі «Visit Ukraine» представлений і Київ.
«Ми - туристичний канал про подорожі Україною та про столицю як туристичний об’єкт зокрема, - повідомляють організатори. - Дешеві авіаквитки, головні новини туризму, цікаві факти, афіші та гучні тусовки тут!».
Київ, як і інші міста України, надали розробникам каналу контент туристичної тематики. Всі новини будуть представлені здебільшого двома мовами - українською та англійською.
Телеграм-канал буде регулярно доповнюватися інформацією.
Як повідомлялося, столична влада очікує, що українську столицю уже в 2019 році відвідають 5 мільйонів туристів (як внутрішніх, так й іноземних). Туристична галузь приносить у річний бюджет Києва більше 200 мільйонів гривень.
На пленарному засіданні Київської міської ради 31 січня депутати затвердили нові ставки туристичного податку. В основі формули – європейська практика: стягнення прив’язали не до вартості проживання у готелі чи хостелі, а до мінімальної заробітної плати, яка встановлюється в Україні на поточний рік.
Джерело: Вечірній Київ