Акція на підтримку Стерненка: поліція посилила заходи безпеки на Банковій

Під Офісом президента влаштували акцію протесту через вирок активісту Сергію Стерненку

На місці чергують поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України

Правоохоронці посилили заходи безпеки біля Офісу президента, де триває акція на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.

«Правоохоронці посилили заходи безпеки біля Офісу президента. На місці чергують поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України», – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення публічної безпеки залучені представники структурних підрозділів столичної поліції, в тому числі вибухотехніки та працівники поліції діалогу.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.

Активісти з тематичними плакатами скандують гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.

Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.