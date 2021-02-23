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    Мітинг на Банковій: активісти штурмують кордони поліції

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    Під Офісом президента влаштували акцію протесту через вирок активісту Сергію Стерненку - Мітинг на Банковій: активісти штурмують кордони поліції
    Під Офісом президента влаштували акцію протесту через вирок активісту Сергію Стерненку
    Фото: Главком

    Люди вимагають звільнити Стерненка, якого сьогодні засудили до 7 років в'язниці

    На вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого ув'язнили на 7 років та 3 місяці нібито за вимагання грошей.

    На територію Офісу президента нікого не пускають. Пояснюють тим, що там ремонт. Люди зібрались біля входу на територію ОП.

    Люди вимагають звільнити активіста, якого сьогодні засудили до 7 років в'язниці. До Офісу президента стягнули силовиків.

    Активісти з тематичними плакатами скандували гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.

    Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

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    Мітинг на Банковій: активісти штурмують кордони поліції
    Мітинг на Банковій: активісти штурмують кордони поліції
    Мітинг на Банковій: активісти штурмують кордони поліції
    Мітинг на Банковій: активісти штурмують кордони поліції
    Мітинг на Банковій: активісти штурмують кордони поліції
    Фото: Главком

    Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

    На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

    Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

    Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.

    Теги: активісти журналіст вирок
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