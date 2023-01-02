Атака дронів на Київщину: фото наслідків

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає

Росія вночі на 2 січня атакували Київську область іранськими дронами-камікадзе, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Офіс генерального прокурора показав наслідки нічної атаки.

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«Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди», – сказано у повідомленні.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, інформація наразі уточнюється.

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На місцях подій працюють прокурори та слідчі, які документують порушення норм міжнародного гуманітарного права країною-агресором.

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Прокуратура вже розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).

Як повідомлялося, українські захисники знищили усі 39 дронів, якими росіяни атакували Україну в ніч з 1 на 2 січня.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра. Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом збили 20 повітряних цілей. Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.