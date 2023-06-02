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У Києві працює ППО, мер попередив про нову хвилю атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві працює ППО, мер попередив про нову хвилю атаки
Окупанти знову тероризують Київ дронами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У столиці триває повітряна тривога, не покидайте укриття

У ніч на 1 травня в Києві чути звуки вибухів під час повітряної тривоги. У столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«У Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях!», – закликало відомство.

Київська обласна військова адміністрація також повідомила про роботу сил ППО в області.

«У регіоні підвищено небезпеку атаки з повітря. Сили протиповітряної оборони працюють за ворожими цілями. Просимо мешканців області залишатися в укриттях та інших місцях до закінчення повітряної тривоги», – наголосила ОВА.

Також жителів регіону закликають не знімати роботу сил ППО та не публікувати її в мережі, адже такі дії можуть зашкодити нашим захисникам.

Зазначимо, що у столиці, а також у більшості українських областей триває повітряна тривога. Не покидайте укриття до відбою та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Оновлено о 3:18

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу ППО та попередив про нову хвилю дронів у бік Київ.

У Києві працює ППО, мер попередив про нову хвилю атаки фото 1
скриншот: t.me/vitaliy_klitschko

Оновлено о 3:35

У Києві лунають потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком».

До слова, завершилася 463-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву (знищені нашими захисниками) та випустив дві керовані ракети С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив приблизно 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Київ вибух тривога

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