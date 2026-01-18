Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальники показали кадри наслідків удару авіабомбами по Сумах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники показали кадри наслідків удару авіабомбами по Сумах
Наслідки обстрілу Сум
фото: ДСНС

Через російський обстріл пошкоджено 15 житлових будинків

Цієї ночі російські терористичні війська атакували передмістя Сум керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу постраждало четверо людей, серед них – дитина. Кадри з наслідками оприлюднила ДСНС, пише «Главком».

Рятувальники обстежили місце ворожого авіаційного удару. За попередньою інформацією, внаслідок удару травмовано три жінки та семирічну дитину.

Рятувальники показали кадри наслідків удару авіабомбами по Сумах фото 1
фото: ДСНС

Співробітники ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу та передали медпрацівникам.

Рятувальники показали кадри наслідків удару авіабомбами по Сумах фото 2
фото: ДСНС

Через російський обстріл пошкоджено 15 житлових будинків. За попередніми даними, у двох будинках зафіксовані ушкодження стін, в інших – вибиті вікна. Також пошкоджені комунікаційні мережі, частина абонентів залишилася без газу та електропостачання.

Рятувальники показали кадри наслідків удару авіабомбами по Сумах фото 3
фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня російський ударний безпілотник «Шахед» атакував Холодногірський район Харкова. БпЛА влучив у приватний житловий будинок, на місці виникла пожежа. 

Станом на 02:15 підтверджено загибель 20-річної дівчини. Ще одна жінка дістала поранення та отримує необхідну медичну допомогу. Крім того, 41-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Читайте також:

Теги: пожежа обстріл Суми

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через несправність пічного опалення зайнявся житловий будинок
На Вінниччині через несправність пічного опалення зайнявся будинок: є загиблий
16 сiчня, 20:39
Собор УГКЦ є пам'яткою архітектури місцевого значення
Удар по Львову: пошкоджено вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети
15 сiчня, 12:56
У Житомирському та Коростенському районах виникли пожежі після російської атаки
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини
15 сiчня, 09:14
Ворог майже повністю знищив вантажний термінал компанії
Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова. Офіційна заява компанії
13 сiчня, 10:08
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ
10 сiчня, 06:55
Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів
Росія масово атакувала Кривий Ріг реактивними шахедами: є поранені
7 сiчня, 20:26
Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок
Удар по чернігівській багатоповерхівці: патрульні показали перші хвилини після атаки
25 грудня, 2025, 21:45
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
25 грудня, 2025, 21:24
Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури на Рівненщині
Ворог атакував цивільний об’єкт на Рівненщині
21 грудня, 2025, 09:20

Події в Україні

Рятувальники показали кадри наслідків удару авіабомбами по Сумах
Рятувальники показали кадри наслідків удару авіабомбами по Сумах
У Харкові «шахед» влучив у приватний будинок: загинула 20-річна дівчина
У Харкові «шахед» влучив у приватний будинок: загинула 20-річна дівчина
Росіяни атакували Запорізький район: місто Вільнянськ у блекауті
Росіяни атакували Запорізький район: місто Вільнянськ у блекауті
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
РФ протягом дня била по енергетиці Харкова та області: наслідки та фото
РФ протягом дня била по енергетиці Харкова та області: наслідки та фото
Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua