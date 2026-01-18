Рятувальники показали кадри наслідків удару авіабомбами по Сумах

Через російський обстріл пошкоджено 15 житлових будинків

Цієї ночі російські терористичні війська атакували передмістя Сум керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу постраждало четверо людей, серед них – дитина. Кадри з наслідками оприлюднила ДСНС, пише «Главком».

Рятувальники обстежили місце ворожого авіаційного удару. За попередньою інформацією, внаслідок удару травмовано три жінки та семирічну дитину.

фото: ДСНС

Співробітники ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу та передали медпрацівникам.

фото: ДСНС

Через російський обстріл пошкоджено 15 житлових будинків. За попередніми даними, у двох будинках зафіксовані ушкодження стін, в інших – вибиті вікна. Також пошкоджені комунікаційні мережі, частина абонентів залишилася без газу та електропостачання.

фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня російський ударний безпілотник «Шахед» атакував Холодногірський район Харкова. БпЛА влучив у приватний житловий будинок, на місці виникла пожежа.

Станом на 02:15 підтверджено загибель 20-річної дівчини. Ще одна жінка дістала поранення та отримує необхідну медичну допомогу. Крім того, 41-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.