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Вибухи на Одещині: пошкоджено житловий будинок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи на Одещині: пошкоджено житловий будинок
фото ілюстративне

Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок

В Одеській області внаслідок збиття ракети пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Одеська область, село Степове. Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок», – йдеться в повідомленні.

Наслідки уточнюються.

Станом на 10 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що зараз у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль. 

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: Одеса окупанти Україна війна росія

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