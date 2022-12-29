Вибухи на Одещині: пошкоджено житловий будинок
Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок
В Одеській області внаслідок збиття ракети пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Одеська область, село Степове. Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок», – йдеться в повідомленні.
Наслідки уточнюються.
Станом на 10 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що зараз у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.
Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль.
До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.
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