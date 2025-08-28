Глава дипломатії ЄС відреагувала на масований обстріл України

Кая Каллас: «Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами»

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Каллас.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня Російська Федерація масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Українські воїни знешкодили 589 цілей. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, уламки – на 26.

Раніше у мережі з'явилося відео з моментом подвійного удару в одну й ту саму будівлю у Голосіївському районі Києва під час ворожого обстрілу. У столиці триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.

До слова, через російську атаку на столицю вже відомо про 12 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише три роки.

Як повідомлялося, окупаційна армія цією ночі вдарила по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+. Внаслідок атаки один поїзд суттєво ушкоджено. Російські пропагандисти почали зловтішатися ураженням.